W niektórych regionach restauracje tylko dla zaszczepionych

Kraje Europy luzują obostrzenia sanitarne. W większości działają ogródki gastronomiczne i placówki kultury, ale obowiązują limity miejsc i inne środki ostrożności. Na Węgrzech, w Austrii i niektórych regionach Niemiec restauracje są otwarte tylko dla zaszczepionych.

W Czechach od poniedziałku restauracje i bary ponownie przyjmą klientów w pomieszczeniach lokali gastronomicznych. Już wcześniej otwarto ogródki letnie. Od poniedziałku znów zaczną działać baseny, sauny, kasyna, a także dyskoteki i kluby nocne, w których nie będzie można jednak tańczyć ani puszczać muzyki na żywo. W poniedziałek 24 maja pracę wznowiły hotele, kina i teatry, a do nauki stacjonarnej wrócili wszyscy uczniowie i studenci.

Na Słowacji w połowie maja zniesiono stan wyjątkowy, przestała obowiązywać godzina policyjna i zakaz zgromadzeń. W reżimie sanitarnym działają już wszystkie sklepy i hotele, a restauracje mogą serwować posiłki i napoje na tarasach i w ogródkach. Obowiązuje w nich limit miejsc i konieczność zachowania odległości od innych klientów. Czynne są kina i teatry, ale może w nich przebywać ograniczona ilość widzów.

We Włoszech wszystkie regiony kraju uznane są za żółtą strefę ograniczeń epidemicznych. Działają w nich ogródki gastronomiczne, we wtorek wznowiona zostanie obsługa również wewnątrz lokali. Włosi mogą również bez przeszkód poruszać się po całym kraju. Wielu z nich zamierza wykorzystać dni wolne z okazji przypadającego w środę Święta Republiki do pierwszego od dawna wyjazdu turystycznego. W kraju działają też muzea, kina, teatry. Wciąż obowiązuje godzina policyjna, która trwa od godz. 23 do 5 rano. Od 7 czerwca ma się ona zaczynać o północy, a 21 czerwca powinna zostać całkowicie zniesiona.