Adam Niedzielski o luzowaniu obostrzeń, certyfikatach, kwarantannie i edukacji na temat szczepień

W środę poinformujemy o szczegółach „luzowania” obostrzeń do 26 czerwca, w najbliższy okresie myślimy o kosmetycznych zmianach - zapowiedział we wtorek minister zdrowa Adam Niedzielski. Dodał, że prawdopodobnie w poniedziałek odbędzie się konferencja o „dłuższym planie” znoszenia obostrzeń.

Pytany o plany luzowania obostrzeń, w tym dotyczących zgromadzeń i protestów spontanicznych, minister zdrowia poinformował, że podczas środowej konferencji prasowej zostaną przedstawione „dalsze kroki luzujące”.

To będzie taka informacja, która będzie przekazana najpierw w perspektywie co się będzie działo do 26 czerwca, czyli do początku wakacji - powiedział.

Dodał, że prawdopodobnie w poniedziałek, razem z premierem Mateuszem Morawieckim, zostanie przedstawiona informacje dotyczące dłuższego planu, który będzie obejmował całe wakacje.

Jeżeli chodzi o ten najbliższy okres, to nie należy się spodziewać dużego luzowania. W tej chwili poziom liberalizacji obostrzeń w Polsce jest bardzo wysoki na tle Europy. Myślimy o kosmetycznych zmianach, ale jutro na konferencji, na briefingu przedstawię szczegóły - zapowiedział Adam Niedzielski.

Aplikacja, która będzie przeznaczona do odczytu kodu QR z Unijnym Certyfikatem COVID będzie dostępna po 10 czerwca - poinformował Adam Niedzielski.

Aplikacja, która będzie przeznaczona do odczytu będzie dostępna dopiero po 10 czerwca. Te aplikacje, które w tej chwili funkcjonują są oparte i odnoszą się do tego niewystandaryzowanego formatu zaświadczenia czy kodu QR-owego - podkreślił szef MZ.

Formalny start systemu unijnych certyfikatów COVID-19 nastąpi 1 lipca, kiedy wszystkie kraje będą uznawały ten standard; Polska znalazła się w grupie liderów, którzy już od 1 czerwca wydają certyfikaty do użytku swoich obywateli - powiedział Adam Niedzielski. Siedem państw UE – Bułgaria, Czechy, Dania, Niemcy, Grecja, Chorwacja i Polska – podjęło decyzję o połączeniu się z unijnym systemem informatycznym weryfikującym certyfikaty COVID i rozpoczęło ich wydawanie - podała we wtorek Komisja Europejska. Szef resortu zdrowia podkreślił, że namawia do korzystania z Internetowego Konta Pacjenta, ale - dodał - cały czas ta tradycyjna metoda wydruku jest również możliwa.

Każdy przedstawiciel zawodu medycznego, który ma dostęp do aplikacji gabinet.gov.pl, będzie mógł wydrukować dla pacjenta potwierdzenie w każdej z tych trzech kategorii - czyli wykonania testu, czyli statusu ozdrowieńca i oczywiście bycia zaszczepionym - zaznaczył Niedzielski.

Certyfikaty COVID będą dostępne w formacie cyfrowym lub papierowym. Mają potwierdzać, że dana osoba została zaszczepiona przeciw COVID-19, ma negatywny wynik testu lub przeszła COVID-19. Wspólne ramy unijne umożliwiają państwom członkowskim wydawanie certyfikatów, które są akceptowane w innych krajach UE.

Przygotowujemy projekt, który wydłuży kwarantannę z 10 do 14 dni dla osób ze zidentyfikowaną alertową mutacją koronawirusa - powiedział Adam Niedzielski. Podkreślił, że nadzór sanepidu nad takimi ogniskami ma specjalny charakter.

Nie wprowadzamy i nie planujemy wprowadzenia żadnego zróżnicowania - oświadczył Niedzielski.

Przypomniał, że po przyjeździe do Polski ze wszystkich kierunków obowiązuje taka sama zasada - jest obowiązkowa kwarantanna, z której zwalnia status szczepienia, które jest zatwierdzone przez Europejską Agencję ds. Leków bądź test wykonany w strefie Schengen.

Jedynym elementem różnicowania, o którym myślimy to sytuacja, w której zidentyfikujemy, że dana osoba zakażona ma jedną z mutacji alertowych. W tej sytuacji przygotowujemy projekt, żeby była wydłużona kwarantanna z 10 do 14 dni i też taki, mający specjalny charakter nadzór sanepidu nad takimi ogniskami - powiedział Niedzielski.

Adam Niedzielski ocenił, że planowana w szkołach akcja informacyjna dotycząca szczepień jest „dobrym asumptem” do ciągłej edukacji w tym zakresie. Po to, żeby ruchy, które sprzeciwiają się szczepieniom, nie mogły żerować na niewiedzy i nieświadomości - powiedział.

O tym, że w czerwcu w szkołach rozpocznie się akcja informacyjna na temat szczepień, poinformował szef MEiN Przemysław Czarnek na wspólnej konferencji z udziałem szefa KPRM, pełnomocnika rządu ds. narodowego programu sczepień Michała Dworczyka oraz ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

Prześlemy do wszystkich szkół, do wszystkich dyrektorów z przeznaczeniem dla wszystkich wychowawców i wszystkich klas materiały informacyjne na temat szczepień, na temat etapów tych szczepień, możliwości zaszczepienia się już teraz w populacyjnych punktach szczepień, ale też na temat tego, co będzie po wakacjach - powiedział na wtorkowej konferencji.

Szef resortu zdrowia dziękował ministrowi Czarnkowi za podjęcie tej inicjatywy. Jak wskazywał, ma ona „wypełnić postulat edukacji i kształcenia właśnie w zakresie szczepień”. „Bardzo ważne jest, żeby te szczepienia były realizowane w atmosferze świadomego wyboru (..) Dając wiedzę, nie pozwalamy na to, żeby krzewiły się różne historie, które nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością” - mówił.

Podkreślił, że akcja jest „dobrym asumptem” do ciągłej edukacji na temat szczepień. „Po to właśnie, żeby ruchy, które sprzeciwiają się szczepieniom, nie mogły bazować czy żerować wręcz na niewiedzy, nieświadomości i na tworzeniu pewnych mitów” - powiedział Niedzielski.

PAP/RO

