Szczepienia na koronawirusa: Ruszy kolejna kampania

Ruszy nowa kampania społeczna dotycząca szczepień przeciw COVID-19. Szczegóły zapowie w środę w czasie konferencji prasowej minister zdrowia dr. Adam Niedzielski. Wyjaśnił, że będzie ona skierowana do osób niezdecydowanych.

Od 27 grudnia 2020 r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, podano 56 642 574 szczepionki – przekazano we wtorek na stronach rządowych. Najnowsze dane mówią, że w pełni zaszczepionych jest 22 559 090 osób. Podano też 13 926 845 dawek przypominających. Dzienna liczba szczepień wyniosła 16 249.

Od 16 września 2022 r. drugą dawkę przypominającą przeciw COVID-19 mogą zaszczepić się osoby powyżej 12 lat, które pierwszą dawkę przypominającą przyjęły przynajmniej trzy miesiące wcześniej.

W ocenie rzecznika prasowego MZ Wojciecha Andrusiewicza „zainteresowanie szczepieniem jest poniżej naszych oczekiwań”. „Biorąc pod uwagę, że trzecią dawką zaszczepiło się pomiędzy 12 a 13 mln osób, chcielibyśmy, żeby tą czwartą dawką zaszczepiło się przynajmniej te 5 mln. Niestety, ten początek nie wygląda optymistycznie” - powiedział w piątek 23 września Andrusiewicz.

Zdaniem szefa MZ Adama Niedzielskiego, „potrzebny jest nowy impuls komunikacyjny na temat szczepień przeciwko koronawirusowi”.

W czasie konferencji prasowej w Ciechocinku 21 września minister zdrowia zapowiedział, że przedstawiona będzie nowa kampania na temat szczepień.

„I to nie jest taka kampania zbudowana ad hoc, tylko jest to kampania, która wynika z ostatnich kilku miesięcy, kiedy były prowadzone badania na grupach fokusowych - właśnie wśród osób, które mają wątpliwości, które wahają się. Do nich będziemy chcieli skierować i kampanię, ale też takie bardzo rzeczowe, profesjonalne, obiektywne rozwiązanie w postaci odpowiedzi na wszelkie pytania, które budzą wątpliwości. Będzie specjalny serwis” - sprecyzował.

