Koszty wychowania dziecka w Polsce - kwoty robią wrażenie

Nawet ponad 250 tysięcy złotych wynosi koszt wychowania jednego dziecka do 18 roku życia wg danych za III kwartał 2019 r. - wynika z raportu Centrum im. Adama Smitha

Instytut co roku publikuje raport z okazji Dnia Dziecka. Z tegorocznego wynika, że bazując na danych dotyczących minimum socjalnego w ujęciu miesięcznym (wg Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych) koszt wychowania dziecka w Polsce przez dwójkę rodziców (w modelu rodziny 2+1) do 18 roku życia wg danych z III kw. 2019 r. wynosił 250,4 tys. zł. Koszt ten wzrósł w porównaniu do ubiegłego roku o 5,4 proc., a w porównaniu do 2014 r. o 18,5 proc.

W strukturze rodzajowej kosztów wychowania dziecka najistotniejszą pozycją były koszty transportu i łączności - 28 proc., przed żywnością - 26 proc., kosztami związanymi z eksploatacją mieszkań - 19 proc. oraz wydatkami na edukację - 9 proc. Łącznie te 4 pozycje odpowiadają za 82 proc. kosztów wychowania dziecka.

Autorzy raportu wyliczyli także, że koszt wychowania 1 dziecka do 18 roku życia w rodzinie 4-osobowej (w modelu 2+2) wg danych za 3 kw. 2019 r. wyniósł 205,9 tys. zł. Koszt ten wzrósł w porównaniu do ubiegłego roku o 5,4 proc., a w porównaniu do 2014 r. o 16,5 proc. Koszt wychowania jednego dziecka do 18 r. ż. (przy dwójce dzieci w rodzinie) jest niższy o 17,8 proc niż koszt wychowania dziecka które jest jedynym dzieckiem w rodzinie.

W przypadku wychowywania 2 dzieci, struktura rodzajowa kosztów dla jednego dziecka różni się od struktury kosztów w przypadku 1 dziecka w rodzinie – głównie w pozycji transport i łączność. Wynika to z założeń przyjętych przez IPSS w zakresie kosztów transportu. Gdyby z analizy wyjąć koszty transportu struktura kosztów byłaby bardzo zbliżona.

Nadzwyczajna sytuacja załamania gospodarczego potwierdziła, że program PiS działa pozytywnie tylko na bardzo duże rodziny, natomiast na rodziny posiadające trójkę, a nawet czwórkę dzieci, które utrzymują się z własnej pracy już nie, bo o wiele większe znaczenie dla sytuacji materialnej polskich rodzin miało obniżenie dochodów z pracy lub ich utrata w wyniku zakazu jej wykonywania, niż dotychczasowa wysokość samych transferów socjalnych. Polska rodzina utrzymuje się przede wszystkim z pracy, dlatego fundamentalne znaczenie dla przyszłości rodzin ma obniżenie opodatkowania pracy, które w przypadku umowy o pracę jest opodatkowane ZUS-em, składkami i podatkami tak wysoko, jak opodatkowane są w Polsce papierosy, wódka i paliwa – wskazał Andrzej Sadowski z Centrum im. Adama Smitha podczas prezentacji raportu.

