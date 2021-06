Rekordowe środki na dofinansowanie obozów sportowych dla dzieci

W tym roku na same obozy przeznaczyliśmy więcej niż w ubiegłym roku na cały program Sportowe Wakacje+ - poinformował w środę wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński

Po raz kolejny, operatorem krajowym zadania: „Wspieranie organizacji ogólnopolskich obozów sportowych” została Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej. Środki finansowe Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Fundacji LOTTO w łącznej wysokości 15 mln zł pomogą dzieciom i młodzieży biorącym udział w obozach sportowych w odzyskaniu kondycji fizycznej po przymusowej bezczynności spowodowanej pandemią.

Z uwagi na duże zainteresowanie społeczne programem, w 2021 roku cały budżet przeznaczony na jego realizację zwiększyliśmy do poziomu 30 mln zł. To wzrost o 200% w stosunku do roku ubiegłego. Dzięki tym pieniądzom dzieci i młodzież biorące udział w obozach sportowych będą mogły odzyskać kondycję po kilku miesiącach mniejszej aktywności fizycznej spowodowanej pandemią COVID-19. Celem jest promowanie prozdrowotnych wartości sportu, a przy tym przekazywanie młodemu pokoleniu wiedzy i doświadczeń historycznych. Aktywizacja społeczeństwa to jeden z naszych priorytetów - mówił Gliński podczas briefingu prasowego.