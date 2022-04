Dziś szczególny mecz! Legia Warszawa vs Dynamo Kijów

We wtorek specjalne wydarzenie przy Łazienkowskiej. Piłkarze Dynama Kijów rozpoczynają europejską serię „Meczów o Pokój”. W pierwszym takim spotkaniu zmierzą się w Warszawie z Legią. Transmisja na żywo w TVP 1 oraz internecie. Całość pieniędzy z biletów na to wydarzenie zostanie przeznaczona dla uchodźców. Partnerem wydarzenia jest Totalizator Sportowy

Wojna na Ukrainie w oczywisty sposób wpłynęła również na sport. Rozgrywki piłkarskie zostały zawieszone i wszystko wskazuje, że sezon nie zostanie już dokończony.

Dynamo Kijów to jeden z dwóch najbardziej znanych ukraińskich klubów. Postanowił on rozgrywać spotkania z europejskimi zespołami pod nazwą Meczów o Pokój. Celem tych wydarzeń jest symboliczne zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej na cierpienie zwykłych ludzi i okrucieństwo wojny, a przy okazji są zbierane pieniądze dla potrzebujących. Dynamo zacznie tourne po Europie od meczu z aktualnym mistrzem Polski - Legią Warszawa.

Całość pieniędzy z biletów na to wydarzenie zostanie przeznaczona dla uchodźców. Podczas samego spotkania wolontariusze Fundacji Legii będą prowadzili zbiórkę na stadionie.

Przed meczem odbędzie się specjalny koncert z udziałem gwiazd ukraińskiej sceny muzycznej. Wystąpią Tina Karol, Julia Sanina (The Hardkiss), znana z udziału w Eurowizji 2021 Kateryna Pavlenko (Go_A) oraz DOROFEEVA.

Transmisja meczu na żywo w TVP 1, TVPSPORT.PL, aplikacji mobilnej oraz Smart TV. Komentatorami będą Maciej Iwański oraz Robert Podoliński.

koszulka Legia Warszawa / autor: Fratria

Ukrainę wspiera również partner tego wydarzenia, Totalizator Sportowy. Pomoc ta jest realizowana w wielu obszarach i w różnych formach. Spółka zorganizowała Zakłady Specjalne, z których cały przychód zostanie przekazany na doraźną pomoc dzieciom i ich opiekunom będącym w Polsce, jak i na zaspokajanie ich przyszłych potrzeb. Mowa o przysposobieniu do podjęcia pracy w Polsce, nauce języka polskiego, wsparciu działań integracyjnych itd. W pierwszej edycji udało się na ten cel zebrać ponad 2,26 mln zł, druga potrwa do 17 kwietnia. Od 14 marca ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy Totalizatora Sportowego w Krynicy Zdroju zapewnia także pobyt 45 Ukraińcom. Ponadto Fundacja LOTTO im. H. Konopackiej uruchomiła również program wolontariatu pracowniczego, dzięki któremu pracownicy mogą aktywnie wspierać przybyłych Ukraińców. Fundacja cały czas realizuje także bieżące zakupy najpotrzebniejszych rzeczy. Warto podkreślić, że do końca marca, przy Dworcu Zachodnim w Warszawie, przez 24 godziny i 7 dni w tygodniu działał punkt pomocy obywatelom Ukrainy. W jego obsługę byli zaangażowani m. in. pracownicy Totalizatora Sportowego. Miejsce to zapewniało pomoc prawną, a także odpoczynek i ciepły poczęstunek.

Więcej o pomocy Ukrainie udzielanej przez Totalizator Sportowy i Fundację LOTTO im. H. Konopackiej znajduje się na stronie: www.totalizator.pl/zaangazowanie/pomoc-ukrainie .

na podst. sport.tv.pl, mw

