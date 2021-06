„Przebudzone” korporacje w Rosji i Turcji jednak tradycyjnie

Słyszeli Państwo o Homopedii? Nie? No to dziś usłyszą. Homopedia publikuje bowiem listę firm, osób i instytucji, które nie są przyjazne wobec homoseksualistów. Nawołuje do bojkotu. Geje i lesbijki nie jeżdżą więc Polskim-Busem i nie jedzą Nutelli.