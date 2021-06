600. salon gier na automatach Totalizatora otwarty! Prężnie rozwija sieć

Totalizator Sportowy kontynuuje rozwój sieci salonów gier na automatach. Dzisiaj 600. salon otwarto w Rembertowie. Klienci mają dostęp do gier zapewnionych przez 10 dostawców

Pandemia koronawirusa siłą rzeczy narzuciła pewne ograniczenia na funkcjonowanie sieci. Totalizator Sportowy jednak wykorzystał ten czas na adaptację lokalizacji do wznowienia działalności oraz otwierania kolejnych punktów. Tylko w ostatnich dniach maja udostępniono ponad 50 nowych lokalizacji. Do końca czerwca planowane jest uruchomienie 700. salonu.

Wskutek czasowego zamknięcia lokalizacji fizycznych nastąpiła naturalna migracja części klientów do kanału online. Totalizator Sportowy liczy na szansę powrotu do przedpandemicznych trendów.

Pandemia ma duży wpływ jeżeli chodzi o ocenę efektywności funkcjonowania całej sieci. To był brak możliwości pełnego oferowania tej rozrywki, bo przez lockdown nie mogliśmy w ogóle wpuszczać klientów do salonów czy też momenty ograniczonego dostępu. W tych mniejszych salonach to powodowało, że mogło przebywać tam maksymalnie dwóch klientów. Ale to był też dobry okres pod względem przepracowania organicznego, tj. rozwoju ilości salonów. Te kolejne 100 salonów, które otworzymy w ciągu miesiąca to okres przepracowany podczas lockdown - mówi Olgierd Cieślik, prezes zarządu Totalizatora Sportowego.