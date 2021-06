Ale tempo! Ponad 11,6 mln osób już jest zaszczepionych!

W Polsce wykonano dotąd 27 mln szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest ponad 11,6 mln osób – wynika z danych rządowych.

Z ostatnich danych rządowych wynika, że w Polsce wykonano dotąd 27 078 372 szczepienia. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, a także jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson jest 11 643 337 osób. Dzienna liczba szczepień wyniosła 323 071.

Łącznie do Polski dostarczono do tej pory 33 013 670 dawek szczepionki. Do punktów szczepień trafiło 29 392 120 dawek.

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 25 956 dawek. Zgłoszono 11 645 niepożądanych odczynów poszczepiennych.

W środę Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) ostrzegło przed kolejną falą pandemii COVID-19. W jej ocenie szczególnie zaraźliwy wariant delta koronawirusa będzie odpowiadał za 70 proc. nowych infekcji w UE na początku sierpnia i 90 proc. do końca tego samego miesiąca.

Według ekspertów agencji sposobem na uniknięcie kolejnej fali pandemii jest tylko jak najszybsze pełne zaszczepienie wszystkich grup narażonych na ciężki przebieg COVID-19, aby zmniejszyć ryzyko hospitalizacji i zgonów.

„Jeśli uzyskamy odporność populacyjną, wzrostu nowych zakażeń na jesieni nie będzie” – powiedział w środę wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska. „To jest w naszym interesie, żeby okres wakacyjny – bezpieczny dla nas, ale także tak oczekiwany – wykorzystać także na to, aby się zaszczepić” – wskazał.

Zaznaczył, że „nie ma problemu z dostępnością szczepionek”.

Polscy pacjenci otrzymują szczepionkę przeciw COVID-19 jednej z czterech firm. Tylko szczepionka Jannsen (Johnson & Johnson) jest jednodawkowa. Pozostałe wymagają powtórzenia dawki. Minister zdrowia od 17 maja dopuszcza, aby szczepienia preparatami firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca wykonywane były przy zachowaniu odstępu od 35 dni między dawkami. Odstęp ten ma wynosić maksymalnie 84 dni dla szczepionki AstryZeneki i 42 dni dla Pfizera i Moderny.

Osoby, które przebyły chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, mogą być zaszczepione przeciwko COVID-19 w terminie nie wcześniejszym niż 30 dni od uzyskania pozytywnego testu na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Preparatami firm Moderna, AstraZeneca i Jannsen szczepione są osoby od 18. roku życia. Od 7 czerwca preparatem firmy Pfizer/BioNTech, obok osób pełnoletnich i w wieku 16-18 lat, mogą być szczepione także dzieci w wieku 12-15 lat.

Rejestracja przebiega podobnie jak w przypadku dorosłych. Można umówić wizytę telefonicznie, dzwoniąc na bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień – 989 lub wysyłając SMS na numer 664-908-556 lub 880-333-333 o treści: SzczepimySie lub kontaktując się z wybranym punktem szczepień.

Można też zarejestrować się na stronie głównej pacjent.gov.pl, podając numer PESEL, nazwisko i numer telefonu, na który przyjdzie potwierdzenie miejsca i terminu szczepienia. Dzieciom podaje się w dwóch dawkach szczepionkę Comirnaty, wyprodukowaną przez Pfizer/BioNTech.

PAP/ as/