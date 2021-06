Gigantyczny grad w Niemczech! Ranni po uderzeniu "piłek tenisowych"

Bilans nawałnic to pięć ofiar śmiertelnych, ok. 30 rannych. Burze, które przeszły w nocy nad Polską, zaczęły się od strony południowej i objęły województwa: dolnośląskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie. Do godzin porannych strażacy interweniowali ponad 6 tysięcy razy. Najtrudniejsza sytuacja jest w miejscowości Suszek, gdzie był zorganizowany obóz harcerski; zginęły tam dwie…