Powodzie, trąby powietrzne, grad 6 cm. Polskie lato

W środę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I, II i III stopnia przed burzami. Należy spodziewać się ich w całej zachodniej połowie kraju. W Polsce zachodniej i północno-zachodniej obowiązują ostrzeżenia stopnia III, występuje małe zagrożenie trąbą powietrzną.

Gwałtowna pogoda w zachodniej Polsce

Według zamieszczonego przez IMGW na platformie „x” komunikacie „najbardziej gwałtowne zjawiska” prognozowane są na terenie województw: lubuskiego i zachodniopomorskiego, zachodzie woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i Wielkopolski oraz północnym zachodzie woj. dolnośląskiego. Dla tego obszaru wydano ostrzeżenie stopnia trzeciego, które obowiązuje w środę (10 lipca) od godz. 14 do godz. 22.

Na tym terenie burzom mogą towarzyszyć porywy wiatru osiągające prędkość powyżej 115 km/h.

Możliwe powodzie błyskawiczne

Jak dodał IMGW, „poza wiatrem bardzo dużym zagrożeniem będzie zjawisko powodzi błyskawicznej, przez co każde większe miasto, które znajdzie się na czele układu burzowego, będzie musiało zmierzyć się z dużymi sumami opadowymi rzędu 55-80 mm”.

Grad jak piłki tenisowe

Zaznaczono również, że możliwe są opady gradu o średnicy 4-6 cm oraz występuje „małe zagrożenie lokalnie trąbą powietrzną„.

Przypomnijmy, że średnica piłki tenisowej wynosi około 6,5 cm.

Burze nie ominą centrum kraju

Dla pozostałych części województw wielkopolskiego i dolnośląskiego oraz centralnych części woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego Instytut wydał ostrzeżenia II stopnia przed burzami. Wiążą się one z sumami opadów od 35 do 55 mm i z porywami wiatru od 85 km/h do 115 km/h. Na tym obszarze możliwe są również opady gradu. W pasie centralnym - od Elbląga przez Olsztyn, Włocławek, Płock, Łódź i Częstochowę, aż po Opole, Katowice i Rybnik obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami, którym mogą towarzyszyć sumy opadów od 20 do 35 mm i porywy wiatru od 70 km/h do 85 km/h. Ostrzeżenia II i III stopnia obowiązują od środowego popołudnia do późnych godzin nocnych.

Upał będzie doskwierał wszędzie

Poza tym wciąż aktualne pozostają wydane przez IMGW dla prawie całego kraju ostrzeżenia I i II stopnia przed upałem. Większość obszaru Polski została objęta ostrzeżeniami stopnia drugiego.

Stopień pierwszy obowiązuje z kolei na południu województw śląskiego i małopolskiego, południowo-zachodnich krańcach woj. dolnośląskiego oraz wschodzie woj. zachodniopomorskiego, prawie w całym woj. pomorskim, na północy woj. kujawsko-pomorskiego i zachodzie woj. warmińsko-mazurskiego.

Ostrzeżenie I stopnia oznacza, że temperatura osiągnie maksymalnie 30 st. C, a II stopnia - między 30 st. C a 34 st. C.

Co oznaczają ostrzeżenia i alerty?

Ostrzeżenie trzeciego stopnia przewiduje wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych, powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska meteorologiczne lub skutki ich wystąpienia uniemożliwią prowadzenie działalności. Można spodziewać się znaczących zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu.

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu mogą ograniczyć prowadzenie działalności. Należy spodziewać się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczy wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, utrudnienia w prowadzeniu działalności, opóźnienia w ruchu drogowym i kolejowym, zakłócenia w przebiegu imprez plenerowych oraz sytuacje zagrażające życiu. Zalecana jest ostrożność, a także śledzenie komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

PAP, sek

