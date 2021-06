Westminster Derby wraca do żywych!

Wytwornie wystrojone panie, eleganccy panowie i duże emocje – a przy okazji też trochę pieniędzy w grze. Dla wielu Westminster Derby to najbardziej prestiżowa gonitwa sezonu. To też najważniejszy wyścig dla koni trzyletnich. Tradycyjnie, na całe szczęście, i tym razem odbędzie się w pierwszą niedzielę lipca na Torze Wyścigów Konnych Służewiec. Z przyczyn ograniczonej o połowę z przyczyn pandemicznych miejsc, lepiej nie czekać z zakupem biletu do dnia wyścigu, tylko kupić go przez internet

4 lipca na warszawskim Służewcu odbędzie się wielkie święto wyścigów konnych! Tego dnia rozegrana zostanie najbardziej prestiżowa gonitwa w sezonie wyścigowym Derby. Ten wyjątkowy dzień wyścigowy będzie pełen wrażeń. 9 wyścigów, w tym punkt kulminacyjny o 16.30 gonitwa o błękitną wstęgę, a także Nagroda Prezesa Totalizatora Sportowego oraz Memoriał Fryderyka Jurjewicza.

Wyścigi konne to nie tylko sportowe emocje na najwyższym poziomie, lecz także historia, tradycja i elegancja. Nieodłącznym elementem Derby jest styl i dlatego właśnie w tym dniu na Torze odbywa się konkurs na najpiękniejszy kapelusz. To jedyna w swoim rodzaju okazja, by przenieść się do czasów, gdzie podczas gonitw damy zwykły prezentować swoje fantazyjne nakrycia głowy, a dżentelmeni mogli dać się porwać emocjom związanym z odbywającą się na torze sportową rywalizacją. Gala Derby to również świetna okazja żeby przyjść na Tor Służewiec z przyjaciółmi i rodziną.

Sama gonitwa derby, to przede wszystkim ogromna tradycja od XVIII wieku.

Derby historycznie Derby uważane jest za najważniejszą gonitwę w karierze każdego konia. W odróżnieniu do wielu innych prestiżowych biegów dystansowych, w tym można wziąć udział tylko raz w danym kraju - jest otwarty wyłącznie dla trzyletnich koni pełnej krwi angielskiej. Ten klasyczny wyścig rozgrywany jest na wielu torach, jednak zróżnicowany jest pod względem dystansu. W Wielkiej Brytanii jest to półtorej mili, w USA 2000 m, a we Francji 2100 m.

Nazwa wyścigu wywodzi z 1780 r. gdy XII lord Derby założył się z pierwszym prezesem Jockey Clubu sir Charlesem Bunburym. Rozstrzygnięcie zapadło po rzucie monetą, w której więcej szczęścia miał lord. Inna legenda mówi, że Bunbury ustąpił lordowi prawo do zorganizowania wyścigu w Derby, a nazwa utrzymała się do dziś. Faktem natomiast jest, że tamten wyścig wygrał koń własności Bunbury ego ogier Diomet. Derby warszawskie są rozgrywane od 1896r. (początkowo na Polu Mokotowskim), a pierwszym zwycięzcą był og. Wrogard.

Zwycięzca tego prestiżowego wyścigu dekorowany jest na padoku błękitną wstęgę. Najwięcej razy na Służewcu w ten sposób honorowane były konie trenowane przez Andrzeja Walickiego - aż 13! W tym roku doświadczony szkoleniowiec zapisał do gonitwy polskiej hodowli ogiera Don Zou, który nie będzie wymieniany w gronie faworytów.

Bilety na derby dostępne są na stronie ebilet.pl oraz w kasach w dniu wydarzenia, jednak organizatorzy, z racji mniejszej o połowę liczby dostępnych miejsc, radzą kupować bilety przez internet.

