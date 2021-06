PGE wspiera osoby zmagające się ze skutkami pandemii koronawirusa

Fundacja PGE na wsparcie działań związanych z diagnozowaniem i rehabilitacją pacjentów borykających się z powikłaniami po przebytym zakażeniu koronawirusem przekazała darowizny na łączną kwotę 2 mln zł. Środki zostaną także przeznaczone na pomoc psychologiczną dla seniorów, dzieci i młodzieży, którzy dotkliwie odczuli skutki długotrwałej izolacji społecznej.

-Grupa PGE od początku pandemii angażuje się w działania, których celem jest wsparcie walki z pandemią i jej skutkami. Łącznie od marca 2020 roku PGE przekazała na ten cel blisko 9 mln zł. Teraz bardzo ważne jest zapewnienie odpowiedniej opieki osobom zmagającym się z powikłaniami po przebytym zachorowaniu. Nie zapominamy też o seniorach i najmłodszych, dla których długotrwała izolacja była szczególnie trudna. Dlatego też, jako Grupa PGE przekażemy część środków na wsparcie psychologiczne dla tych osób - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Od początku pandemii, czyli od marca 2020 roku Grupa PGE jest w stałym kontakcie z Ministerstwem Aktywów Państwowych, wspierając walkę z pandemią koronawirusa. Grupa PGE oraz Fundacja PGE przeznaczyły na ten cel blisko 9 mln zł. Darowizny trafiły do szpitali m.in. w Bogatyni, Zgorzelcu, Nisku, Stalowej Woli, Szczecinie, Otwocku, Bełchatowie, Kielcach, Mielcu, Skarżysku-Kamiennej, Zgierzu, Warszawie, Lubaniu, Stargardzie, czy w Gorlicach.

Grupa PGE wsparła także stacje ratownictwa medycznego i inne placówki medyczne. Wsparcie finansowe od PGE zostało przeznaczone m.in. na zakup niezbędnego sprzętu medycznego do leczenia pacjentów chorych na COVID-19, sprzętu do automatycznej dezynfekcji, a także na zakup środków ochrony osobistej. Dodatkowo Grupa PGE udostępniła 10 samochodów dla szpitali i Wojsk Obrony Terytorialnej, jak również wsparła Instytut Gospodarki Senioralnej przekazując ponad 100 litrów płynów do dezynfekcji. Pomoc trafiła także do pielęgniarek i ratowników medycznych zajmujących się pacjentami chorymi na COVID.

Fundacja PGE sfinansowała także ciepłe posiłki dla emerytowanych pracowników Grupy PGE, które były rozwożone przez wolontariuszy PGE, a także wyjazdy terapeutyczne dla rodzin po złagodzeniu obostrzeń.

Mat.pras./kp