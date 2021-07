CPK rusza na nowe tory!

Spółka Centralny Port Komunikacyjny wybrała najkorzystniejsze oferty w dwóch przetargach na prace przygotowawcze dla odcinków: Łódź–Sieradz–Wrocław i Wrocław–Świdnica–Wałbrzych–granica z Czechami. To łącznie ponad 260 km nowej linii kolejowej – poinformowała w środę CPK.

Jak podała w komunikacie CPK, pierwsze z postępowań dotyczy planowanej nowej linii kolejowej nr 85 na odcinku: Łódź–Sieradz Północny i nr 86: Sieradz Północny–Kępno–Czernica Wrocławska–Wrocław Główny (to łącznie ok. 200 km). Drugie to nowa, ponad 60-kilometrowa linia kolejowa nr 267 i 268: Żarów–Świdnica–Wałbrzych–granica państwa. Przedmiotem zamówienia są studia techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ), czyli kluczowa dokumentacja przedprojektowa.

W pierwszym przetargu za najkorzystniejszą spółka CPK uznała ofertę z kwotą 38,1 mln zł netto złożoną przez konsorcjum firm: Multiconsult Polska, Arcadis, Transport Gdański i IDOM Inżynieria. O wyborze zdecydowały: cena (w 60 proc.) i doświadczenie personelu (40 proc.). W drugim postępowaniu najkorzystniejsza okazała się oferta firmy BBF: 15,1 mln zł netto. W tym przypadku przy wyborze oferenta cena stanowiła 70 proc., a doświadczenie personelu 30 proc.

Dwa rozstrzygnięte przetargi stanowią kontynuację linii dużych prędkości z Warszawy Zachodniej do Łodzi Fabrycznej. Odcinki te będą jej przedłużeniem w kierunku południowo-zachodnim.

„Dwa kolejne odcinki to łącznie ponad 260-kilometrowy kluczowy element tzw. szprychy nr 9, który połączy Łódź z Sieradzem, Wrocławiem, Wałbrzychem i Lubawką w rejonie granicy polsko-czeskiej. To istotna linia z punktu widzenia obsługi Portu Solidarność. Przede wszystkim jednak jest ona jedną z najbardziej oczekiwanych tras kolejowych w Polsce. Realizowana inwestycja docelowo połączy się z inwestycją przygotowywaną przez Czechów. Razem stworzymy nowe połączenie kolejowe z Pragą” – powiedział cytowany w komunikacie Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

Jak poinformowała spółka, w przetargach zostały złożone odwołania, co ma wpływ na przedłużenie procedury. Zakończy się ona podpisaniem umów z wykonawcami, którzy na przygotowanie STEŚ będą mieli odpowiednio: 11 i 14 miesięcy (realizacja i rozliczenie umów może potrwać pięć miesięcy dłużej, ponieważ w zakres przedmiotu zamówienia wchodzą także dokumentacja geologiczna i mapy do celów projektowych).

„W ramach STEŚ wykonawcy dostarczą CPK m.in. prognozy ruchu, a także analizy - np. techniczne, środowiskowe i wielokryterialne – oraz przygotują dokumentację geologiczno-inżynierską i mapy do celów projektowych. Celem STEŚ jest opracowanie specjalistycznej dokumentacji na potrzeby projektowe wraz ze wskazaniem rekomendowanego przebiegu linii kolejowej. Następnym etapem – po wykonaniu STEŚ – będzie opracowanie dokumentacji projektowej, czyli m.in. projektu koncepcyjnego i projektu budowlanego” – napisano w komunikacie CPK.

Jak przypomniała spółka, na obu odcinkach pociągi mają się rozpędzać do maksymalnie 250 km/h. Inwestycje będą oznaczały liczne korzyści dla pasażerów. Po wybudowaniu „szprychy” nr 9 skróci się czas podróży z Łodzi: do Sieradza do 25 min (zamiast godziny – jak obecnie), a do Wrocławia do 1 godz. 10 min (dziś trwa to 3 godz. 25 min.). Z Wrocławia dojazd do CPK zajmie 1 godz. 40 min., do Warszawy 1 godz. 55 min. (zamiast 3 godz. 40 min.), a w drugą stronę: do Wałbrzycha 40 min. (dziś 60 min.) i do Pragi 2,5 godz. (dwa razy krócej niż obecnie).

Według harmonogramu pierwsze roboty budowlane mają ruszyć w 2023 r. Spółka zakłada, że odcinek linii łączący Łódź przez CPK z Warszawą zostanie oddany do użytku przed końcem 2027 r. Program inwestycji kolejowych CPK oznacza dla woj. łódzkiego budowę ok. 219 km nowych linii kolejowych i modernizację ok. 305 km linii istniejących. W zasięgu transportu kolejowego znajdzie się wtedy ponad 2 mln mieszkańców województwa łódzkiego. Dla Dolnego Śląska te liczby wyglądają odpowiednio: ok. 119 km nowych linii kolejowych, 126 km linii do modernizacji i ponad 2,3 mln mieszkańców w zasięgu kolei.

Program Kolejowy CPK zakłada budowę łącznie prawie 1800 km nowych linii, które mają powstać do końca 2034 r. Na te inwestycje składa się w sumie 12 tras kolejowych, w tym 10 „szprych” prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK.

