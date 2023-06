Koreańczycy zbudują linię kolejową CPK

Południowokoreańskie konsorcjum podpisało umowę ze spółką Centralny Port Komunikacyjny (CPK) na zaprojektowanie linii Kolei Dużych Prędkości między Katowicami a granicą polsko-czeską. Wartość kontraktu wynosi 134 mln zł. Będzie to 70-kilometrowy odcinek trasy kolejowej Katowice - Ostrawa.

Przetarg wygrało konsorcjum dwóch firm: Korea National Railway (KNR), spółka państwowai Dohwa Engineering - firma inżynieryjno-budowlana z Korei Południowej. Dzięki nowej linii kolejowej, Górny Śląsk stanie się ważnym węzłem transportowym w całym regionie Trójmorza. Polski odcinek realizowany przez CPK zakłada poruszanie się pociągów z prędkością do 250 km/h. Jest to jeden z kluczowych fragmentów linii kolejowych budowanych w Polsce przez CPK. Stanowi element unijnej transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) łącząc Katowice, Warszawę czy Kraków z Brnem, Pragą, Bratysławą, Wiedniem i Budapesztem.

Projekt zapewni włączenie do sieci kolejowej miasta Jastrzębie-Zdrój, a także znacznie szybsze połączenia regionalne z Rybnika, Żor i Wodzisławia Śląskiego do Katowic.

W ramach inwestycji CPK wybudowanych będzie ok. 2 000 km nowych linii, w tym Kolei Dużych Prędkości. Spółka ma wybranych pięć wariantów inwestorskich – oprócz trasy Katowice-Ostrawa są to odcinki Warszawa - Łódź, Łódź - Wrocław, Łętownia - Rzeszów, a od maja Sieradz - Poznań. W tej chwili trwa projektowanie 140-kilometrowej trasy Warszawa-Łódź i 200 km między Łodzią i Wrocławiem. Pierwszy z nich opracowują Biuro Projektów „Metroprojekt” (od Warszawy do obszaru za planowanym węzłem CPK) oraz konsorcjum firm Egis Poland, Egis Rail i Jaf-Geotechnika (dalszy fragment linii aż do Łodzi). Linię Łódź – Sieradz projektuje firma Egis, Sieradz – Kępno trafiła do konsorcjum BBF i IDOM. Projekt trasy od Kępna do Czernicy Wrocławskiej przygotowuje konsorcjum MGGP i Voessing Polska, a za odcinek Czernica Wrocławska – Wrocław odpowiada Systra.

CPK/rb