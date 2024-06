W ramach projektu Centralnego Portu Lotniczego (CPK) powstanie lotnisko w Baranowie pod Warszawą (zostanie otwarte w 2032 r.) oraz sieć kolejowa łącząca wszystkie ośrodki regionalne, a nie tylko Warszawę, wynika ze słów premiera Donalda Tuska. Trzecim elementem projektu jest budowa silnego krajowego przewoźnika lotniczego.

„Powstanie lotnisko w Baranowie” - powiedział Tusk podczas konferencji prasowej. Dodał, że ten port lotniczy musi być oparty na realnych założeniach.

Jak wyjaśnił Tusk, planem jest zapewnienie Lotnisku Chopina „funkcji komunikacji przyszłości”. Ma to być nowoczesne lotnisko, które będzie działało na zasadach, „które dopiero powstają” - powiedział.

Z zapowiedzi wynika także, że nadal będzie rozwijana sieć lotnisk regionalnych.

„Naszym skarbem jest sieć nowoczesnych lotnisk regionalnych i będziemy wspierać rozwój lotnisk regionalnych” - zadeklarował premier.

Co do komponentu kolejowego CPK - na początku będzie realizowany tzw. ygrek, czyli połączenie Warszawa - Poznań/Wrocław przez Łódź i z rozgałęzieniem w Sieradzu.

Według jego słów, powstanie sieć umożliwiająca dojazd z Warszawy m.in. do Krakowa, Katowic, Wrocławia i Gdańska w czasie 100 minut, z pociągami osiągającymi prędkość 300-320 km/h.

Celem rządu jest „by LOT stał się jedną z największych linii lotniczych […] Możemy myśleć realistycznie, że LOT stanie się firmą, no nie tak dużą jak Lufthansa, ale mniej więcej tego rzędu” - zakończył Tusk.

Szydło: CPK nie powstanie, póki Polską będzie rządził Tusk

Jest ostatni tydzień czerwca 2024 roku. Po wielu miesiącach opowiadania o tym, jak to trzeba projekt CPK zlikwidować, przerażony społecznym oporem Tusk ogłosił, że CPK jednak powstanie. Oczywiście, nie ma znaczenia, co mówi Tusk, bo jego słowa rzadko kiedy mają związek z rzeczywistością. To, co dziś ogłosił Tusk nie prowadzi do budowy CPK. To jedynie typowa zagrywka Tuska mająca na celu odwrócenie uwagi oraz pogrzebanie tematu. CPK nie powstanie, póki Polską będzie rządził Tusk. Bo Tusk nie jest po to, by Polska się rozwijała - skomentowała na platformie X wystąpienie szefa rządu była premier Beata Szydło.