Coś drgnęło w CPK! Chodzi o komunikację

Dobiegły końca pierwsze konsultacje ws. schematu linii komunikacyjnych i postojów pociągów dla rozkładu jazdy 2034/2035 - poinformowała spółka CPK. Chodzi o stworzenie spójnego i czytelnego dla pasażerów systemu zapewniającego m.in. przewidywalność podróży i łatwe przesiadki.

Horyzontalny Rozkład Jazdy (HRJ) konsultowany był m.in. z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi, eksperckimi i branżowymi oraz środowiskiem naukowo-technicznym. „W trakcie konsultacji publicznych zebrano 1347 ankiet. Równolegle trwają konsultacje w ramach pozostałych ścieżek konsultacyjnych” - wskazali przedstawiciele spółki Centralny Port Komunikacyjny (CPK) w środę w komunikacie.

Przedmiotem konsultacji był schemat linii komunikacyjnych wraz z ich częstotliwościami oraz założenia dotyczące postojów pociągów dla rozkładu jazdy 2034/2035 („horyzont 2035”). Rozkład - jak wskazano - obejmuje okres, dla którego zamierzenia inwestycji w linie kolejowe są już przyjęte, a w wielu przypadkach – realizowane.

Członek zarządu CPK Piotr Rachwalski - cytowany w komunikacie - zwrócił uwagę, że otrzymane uwagi pomogą w dalszym opracowywaniu projektu HRJ.

Zebrany materiał zostanie przeanalizowany, a wnioski będą podsumowane w raporcie, który zostanie udostępniony na stronie internetowej projektu. „Jego publikacja planowana jest w pierwszym kwartale przyszłego roku, po zakończeniu pozostałych ścieżek konsultacyjnych: z potencjalnymi przewoźnikami kolejowymi, organizatorami transportu oraz ministerstwami transportu krajów, do których planowane są połączenia dalekobieżne” - zapowiedziała spółka.

Na podstawie wniosków powstanie kolejna wersja HRJ na rozkład 2034/2035 oraz pozostałe kluczowe horyzonty w okresie 2031-2040. Opracowany w ten sposób materiał będzie stanowił podstawę do stworzenia krajowego planu transportowego Ministerstwa Infrastruktury obowiązującego po roku 2030. Jego przyjęcie będzie poprzedzone kolejną turą konsultacji społecznych.

Spółka podkreśliła, że efektem wdrożenia HRJ ma być uzyskanie stabilnej i atrakcyjnej oferty przewozów kolejowych w całej Polsce. „Przyjęte rozwiązania będą stabilne na przestrzeni lat, co znacząco ułatwi planowanie podróży w skali całego kraju oraz za granicę” - zapowiada spółka.

Projekt HRJ realizowany jest wspólnie przez Ministerstwo Infrastruktury, które jest odpowiedzialne m.in. za segment przewozów dotowanych oraz ramy funkcjonowania rynku kolejowego w Polsce, PKP PLK, zarządcę infrastruktury kolejowej w Polsce, odpowiedzialnego za zaplanowanie inwestycji na sieci kolejowej w najbliższych 10 latach celem dostosowania prędkości i przepustowości do potrzeb realizacji HRJ oraz umowy ramowe z przewoźnikami, a także CPK - odpowiedzialny za koordynację prac merytorycznych nad HRJ oraz budowę nowych linii dużych prędkości w Polsce. W projekt zaangażowane jest także Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), odpowiedzialne za wsparcie merytoryczne projektu, przy współpracy z Urzędem Transportu Kolejowego (UTK), dbającego o to, by proces przygotowania HRJ nie dyskryminował żadnego zainteresowanego podmiotu.

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system kolei dużych prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.

PAP/ as/