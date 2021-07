Uwaga jednorożce! Rusza akcelerator ORLEN Skylight

Za nami webinar inaugurujący akcelerator technologiczny Grupy ORLEN. To pierwsze tego typu wydarzenie w historii spółki

Czym jest ORLEN Skylight Accelerator? Składa się z następujących elementów:

Budowa silnego, multienergetycznego koncernu to tak naprawdę nie tylko te duże projekty inwestycyjne i akwizycje. To także inwestycje w rozwój i pracę nad nowymi technologiami. Dążymy do tego, aby nasz system badań i rozwoju innowacji był w sposób ciągły rozbudowywany. W następnych latach chcemy na to przeznaczyć 3 mld złotych. Wspólnie z grupą Energa na Pomorzu rozbudowujemy Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya. W naszym czeskim Unipetrolu działa centrum badawcze, a w maju uruchomiliśmy kolejne w naszej siedzibie w Płocku. Praca ze start-upami nie rozpoczyna się od dnia dzisiejszego. Współpracujemy z nimi od kilku lat. W PKN Orlen na 10 projektów co trzeci jest realizowany ze start-upami. Zachęcam do zapoznania się z zasadami współpracy w ramach akcelaratora - powiedziała na otwarcie zastępczyni dyrektora wykonawczego ds. strategii, innowacji oraz relacji inwestorskich w PKN Orlen - Patrycja Panasiuk.