Giełdy w górę, Wall Street z nowym rekordem

Środowa sesja na Wall Street zakończyła się solidnymi wzrostami głównych indeksów, a S&P 500 ustanowił nowy historyczny rekord. Do zwyżek przyczyniły się spółki technologiczne, a także wyciszenie emocji wokół wydarzeń geopolitycznych.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 1,03 proc., do 42.512,00 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,71 proc. i wyniósł 5.792,04 pkt.

Nasdaq Composite zwyżkował o 0,60 proc. do poziomu 18.291,62 pkt.

Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 rośnie o 0,23 proc. do 2.200,01 pkt.

Wskaźnik zmienności VIX spada o 2,61 proc., do 20,86 pkt.

Wśród liderów spółki technologiczne

Środowe zwyżki pomogły odrobić straty po słabym początku października i tym samym główne indeksy są na plusach w tym miesiącu.

Wśród liderów wzrostów podczas środowej sesji były firmy technologiczne. Zyskały na wartości m.in. Microsoft, Amazon i Apple. Super Micro Computer zyskał ponad 7 proc.

Fed mówi o obniżce stóp

Akcje utrzymały wzrosty po publikacji protokołu z ostatniego posiedzenia Fed. Wynika z niego, że członkowie Fed widzą podwyższone ryzyka dla perspektyw rynku pracy w USA. W minutes podano, że niektórzy członkowie FOMC chcieli obniżki stóp proc. o 25 pb. na wrześniowym posiedzeniu.

„Podczas dyskusji na temat kwestii zarządzania ryzykiem, które mogą mieć wpływ na perspektywy polityki pieniężnej w USA, prawie wszyscy uczestnicy posiedzenia zgodzili się, że ryzyko wzrostu inflacji zmniejszyło się, a większość zauważyła, że ryzyko dla perspektyw rynku pracy wzrosło. Niektórzy uczestnicy podkreślili, że zbyt późne lub zbyt małe obniżenie stóp proc. mogłoby spowodować nadmierne osłabienie aktywności gospodarczej i zatrudnienia” – napisano w protokole z posiedzenia Rezerwy Federalnej USA 17-18 września.

„Znaczna większość uczestników posiedzenia poparła obniżenie docelowego przedziału stopy funduszy federalnych o 50 pb. Uczestnicy ci ogólnie zauważyli, że taka ponowna kalibracja stanowiska w polityce pieniężnej zapewni lepsze dostosowanie do ostatnich wskaźników inflacji i rynku pracy. Podkreślili oni również, że taki ruch pomoże utrzymać siłę gospodarki i rynku pracy, jednocześnie nadal promując postęp w zakresie walki z inflacją” - napisano.

Jak wynika z minutes, niektórzy członkowie FOMC chcieli obniżki stóp proc. o 25 pb. na wrześniowym posiedzeniu.

„Jednakże zauważając, że inflacja była nadal nieco podwyższona, podczas gdy wzrost gospodarczy pozostał solidny, a bezrobocie niskie, niektórzy uczestnicy posiedzenia zauważyli, że woleliby redukcję zakresu docelowego stopy funduszy federalnych o 25 pb. na tym spotkaniu, a kilku innych wskazało, że mogliby poprzeć taką decyzję. Kilku uczestników posiedzenia zauważyło, że 25-punktowa redukcja byłaby zgodna ze stopniową ścieżką normalizacji polityki monetarnej, która dałaby decydentom czas na ocenę stopnia restrykcyjności polityki pieniężnej w miarę rozwoju sytuacji gospodarczej” – napisano w protokole.

W protokole oceniono, że postęp w zakresie walki z inflacją uzasadniał rozpoczęcie cyklu obniżek stóp proc.

Oczekiwanie na dane inflacyjne

Inwestorzy oczekują również na odczyt CPI w USA za wrzesień, który nastąpi w piątek o 14.30 czasu polskiego.

„Istnieją nadzieje, że otrzymamy słabszy od oczekiwań odczyt wskaźnika CPI, co może zachęcić Fed do dalszych obniżki stóp procentowych” — powiedziała Susannah Streeter, szefowa działu pieniędzy i rynków w Hargreaves Lansdown. Zapasy amerykańskich hurtowników w sierpniu wzrosły o 0,1 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca - poinformował w końcowym odczycie Departament Handlu. Wstępnie szacowano +0,2 proc. Miesiąc wcześniej zapasy wzrosły o 0,3 proc

Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu wzrosły o 5,81 mln baryłek, czyli o 1,4 proc., do 422,7 mln baryłek. Zapasy benzyny spadły w tym czasie o 6,3 mln baryłek, czyli o 2,9 proc., do 214,9 mln baryłek. Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, spadły o 3,12 mln baryłek, czyli o 2,6 proc., do 118,5 mln baryłek. Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad zniżkują o 0,11 proc. do 73,50 USD za baryłkę, a listopadowe futures na Brent spadają o 0,48 proc. do 76,82 USD/b.

PAP, sek

