Ważne dla firm! Rusza XI edycja konkursu GreenEvo

Rusza XI edycja GreenEvo – Akceleratora Zielonych Technologii, konkursu organizowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. To niepowtarzalna okazja, by zyskać eksperckie wsparcie, promować swoją innowację na międzynarodowej arenie i nawiązać cenne relacje biznesowe. Aplikacje można składać do 24 marca.

Dla kogo jest konkurs GreenEvo?

Konkurs jest dedykowany dla przedsiębiorców z sektora MŚP i przedstawicieli technologicznych startupów, działających w obszarach gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, odnawialne źródła energii, oszczędność energii, ochrona powietrza, ochrona różnorodności biologicznej, budownictwo ekologiczne, smart city.

Ważne jest posiadanie prawa do dystrybucji technologii, umożliwienie nabycia technologii i realizacja wdrożenia u co najmniej jednego klienta.

Co zyskuje firma?

Jak pisze resort klimatu firmy biorące udział w konkursie mogą uzyskać szkolenia i warsztaty przygotowujące do ekspansji na rynki zagraniczne; diagnozę potencjału eksportowego technologii oferowanej przez firmę, udział w zagranicznych misjach gospodarczych; obecność na międzynarodowych targach, konferencjach i spotkaniach biznesowych oraz możliwość promocji swojej technologii wśród kluczowych decydentów branżowych.

Jak i do kiedy złożyć wniosek?

By wziąć udział należy przesłać do 24 marca 2025 roku na adres [email protected] podpisany i wypełniony wniosek z opisem tworzonej technologii oraz oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis.

Wniosek oraz wszystkie niezbędne informacje dotyczące konkursu można znaleźć na stronie internetowej.

O programie Green Evo

Program GreenEvo to jedno z najważniejszych polskich narzędzi wspierających transformację w kierunku zrównoważonej gospodarki. Promuje prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny i świadomy. Od początku kreowany i realizowany z zaangażowaniem administracji publicznej. Dzięki GreenEvo stymulowany jest międzynarodowy transfer zielonych technologii oraz realnie wspierana zagraniczna aktywność polskich firm, dostarczających nowoczesne technologie środowiskowe.

Materiały prasowe MKiS

