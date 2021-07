Transport intermodalny w kierunku Wielkiej Brytanii

PKP CARGO CONNECT uruchamia stałe połączenie intermodalne na trasie Poznań - Duisburg. To umożliwia wysyłanie towarów także do innych państw, w tym na Wyspy Brytyjskie

Stała współpraca pomiędzy spółką PKP CARGO CONNECT (z Grupy PKP CARGO) a Duisport Agency (spółką należącą do grupy DUISBURGER HAFEN AG) dała kolejny efekt w postaci uruchomienia stałego połączenia intermodalnego na trasie Poznań – Duisburg. Od lat Duisport Agency Polska konsekwentnie rozwija swoją sieć połączeń intermodalnych dedykowanych do przewozu naczep oraz kontenerów pomiędzy największym na świecie śródlądowym portem w Duisburgu a terminalami w Polsce. Duisburg obsługuje ponad 100 relacji intermodalnych w Europie, co pozwala na przewóz towarów także w inne obszary Europy po dokonaniu przeładunku w tym porcie. Jednym z nich jest Wielka Brytania, która stanowi obszar docelowy dla wielu klientów PKP CARGO CONNECT.

Stałe połączenie intermodalne na trasie Poznań – Duisburg realizowane jest aktualnie 4 razy w tygodniu z terminalu spółki PKP CARGO CONNECT w Poznaniu-Franowie z możliwością zwiększenia częstotliwości do 6 par pociągów na tydzień w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Skład na tej trasie jest wyposażony w platformy podkontenerowe, wagony kieszeniowe służące do przewozu naczep intermodalnych oraz system Cargo Beamer, polegający na transporcie naczep standardowych, które fabrycznie nie są przystosowane do transportu kolejowego.

Cieszymy się z rozwoju różnych form transportu multimodalnego w spółce PKP CARGO CONNECT – mówi Przemysław Hoehne, zastępca dyrektora Wydziału Transportu Multimodalnego PKP CARGO CONNECT. - Wprowadzamy nowoczesne rozwiązania, których popularność będzie z roku na rok rosła, jak ma to miejsce na Zachodzie Europy. Transport naczep jest praktyczną realizacją hasła „Tiry na tory”, a bycie częścią Grupy PKP CARGO zobowiązuje do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Transport naczep koleją jest rozwiązaniem problemu z dostępnością kierowców i redukuje poziom emisji CO2 do atmosfery - dodaje Przemysław Hoehne. Grupa PKP CARGO reaguje elastycznie na potrzeby klientów i dlatego staramy się poszerzać spectrum naszej działalności. Najnowsza propozycja PKP CARGO CONNECT jest tego najlepszym przykładem. Kolej ma pewne przewagi konkurencyjne w porównaniu z innymi gałęziami transportu i staramy się te nasze atuty jak najlepiej wykorzystywać, żeby w łańcuchu logistycznym jak najwięcej ładunków było wożonych pociągami – stwierdza Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A.

Terminal PKP CARGO CONNECT w Poznaniu-Franowie jest najnowocześniejszym i jednym z największych terminali Grupy PKP CARGO. Leży na szlaku komunikacyjnym Wschód – Zachód w korytarzu transportowym TEN-T Morze Północne – Morze Bałtyckie, bardzo blisko autostrady A2, dróg ekspresowych S5 i S8, w sąsiedztwie centrów logistycznych zlokalizowanych w okolicach Poznania.

Mat.Pras./KG