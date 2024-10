Od listopada fala podwyżek opłat na drogach. Kto zapłaci?

We wtorek przed godz. 13 rozpoczęło się posiedzenie rządu. Ministrowie zajmą się projektem rozporządzenia, które zakłada rozszerzenie sieci dróg płatnych dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. W planie obrad jest też projekt dotyczący utworzenia tzw. stref czystego transportu.

W harmonogramie wtorkowego posiedzenia jest aż sześć projektów ustaw, z czego większość dotyczy kwestii gospodarczych. Projekt noweli ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych przewiduje obowiązek tworzenia stref czystego transportu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców w przypadku przekroczenia tam dopuszczalnego poziomu dwutlenku azotu. Według danych za 2022 r., obowiązkiem tym objęte zostaną cztery polskie miasta: Warszawa, Kraków, Wrocław oraz Katowice.

Decyzja na radzie

Ministrowie zajmą się też projektem o Radzie Fiskalnej, której zadaniem będzie wydawanie opinii w sprawie zawieszania stabilizującej reguły wydatkowej (SRW). Licząca siedem osób Rada ma rozpocząć działalność w 2026 r. Po jednym jej członku będą wyznaczać: prezydent, kolegium NIK, sejmowa komisja właściwa do spraw budżetu, Minister Finansów, przedstawiciele organizacji związkowych, przedstawiciele organizacji pracodawców oraz przedstawiciele organizacji jednostek samorządu terytorialnego.

Rząd ma również rozpatrzyć projekt noweli ustawy o odpadach, który zakłada odejście od obowiązku tzw. segregacji u źródła odpadów budowlanych i rozbiórkowych, oraz projekt noweli ustawy o transporcie drogowym, który wprowadza możliwość czasowego korzystania przez przewoźników drogowych, prowadzących działalność w Polsce, z pojazdu najmowanego zarejestrowanego lub dopuszczonego do ruchu na terytorium innego państwa członkowskiego UE.

Więcej dróg płatnych

Ministrowie pochylą się również nad przygotowanym w Ministerstwie Infrastruktury projektem noweli rozporządzenia w sprawie rozszerzenie sieci dróg płatnych dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, czyli ciężarówek i autobusów. Jak podkreślono w uzasadnieniu zmian, obecnie opłaty są pobierane na ok. 3,6 tys. km dróg krajowych, a sieć dróg płatnych nie była rozszerzana od 2017 r. Rzeczniczka MI Anna Szumańska przekazała PAP, że długość nowych odcinków dróg do objęcia opłatą to ok. 1,6 tys. km, a zmiany mają wejść w życie od 1 listopada.

Kolejnym punktem wtorkowych obrad jest przygotowany przez MSZ projekt noweli ustawy o służbie zagranicznej. W projekcie określono dodatkowe wymogi kompetencyjne dla osób starających się o uzyskanie statusu dyplomaty zawodowego, a także dodatkowe formy sprawdzania kwalifikacji osób ubiegających się o stanowiska kierownicze w służbie zagranicznej. Jak podkreślają autorzy zmian, zwiększenie wymogów kompetencyjnych ma na celu budowę i rozwój profesjonalnej służby zagranicznej, odpowiadającej współczesnym wyzwaniom.

W harmonogramie jest również przygotowany przez MZ projekt nowelizacji ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, który zakłada, by wyboru szefa CMKP dokonywał zespół ekspertów wskazywany przez ministra zdrowia, a nie - jak bywa to w przypadku wyższych uczelni i do tej pory również CMKP - Kolegium Elektorów, składające się z nauczycieli akademickich.

Ministrowie mają również zająć się projektem uchwały w sprawie Krajowego planu działania do programu polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r. oraz sprawami bieżącymi.

