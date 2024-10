PKP Cargo zwalnia ludzi i odcina załogę od zarządu

Pracownicy PKP Cargo stracili możliwość powoływania swojego przedstawiciela do zarządu spółki - wynika z uchwał poniedziałkowego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki. Walne zdecydowało ponadto o powołaniu Grzegorza Laty do rady nadzorczej spółki.

Akcjonariusze zdecydowali w poniedziałek o skreśleniu zapisu w statucie, na mocy którego rada nadzorcza wybierała jednego członka zarządu spośród kandydatów przedstawionych przez pracowników. Walne zdecydowało też, że pracownicy będą mogli powołać do rady nadzorczej jednego przedstawiciela, a nie trzech jak dotychczas.

Inna przegłosowana przez akcjonariuszy zmiana przewiduje, że liczba członków zarządu będzie mogła liczyć od jednego do sześciu, podczas gdy przed zmianą było to od jednego do pięciu.

Walne zdecydowało ponadto, że zgłoszony przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Grzegorz Lato, został nowym członkiem rady nadzorczej PKP Cargo. Z rady odwołano jednocześnie Izabelę Wojtyczkę (została powołana do rady nadzorczej PKP Cargo w lipcu 2020 roku). Wniosek w tej sprawie złożyło również Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU.

Z biogramu Grzegorza Laty, zamieszczonego na stronie spółki wynika, że od roku 2023 jest on prezesem zarządu firmy Masfalt Sp. z o.o. - jednego, jak podano, wiodących producentów mieszanek mineralno-asfaltowych w Polsce.

Grupa PKP Cargo notuje niższe przychody i stratę netto

Grupa PKP Cargo w restrukturyzacji opublikowała w ubiegłym tygodniuwyniki finansowe za I półrocze 2024 r. W tym okresie Grupa PKP Cargo uzyskała przychody z działalności operacyjnej w wysokości ponad 2,3 mld zł, strata z działalności operacyjnej wyniosła 463,2 mln zł, a strata netto 453,1 mln zł.

Zobowiązania długoterminowe grupy wyniosły ponad 2,7 mld zł, a krótkoterminowe ponad 2,5 mld zł W podobnym okresie ubiegłego roku Grupa PKP Cargo miała przychody z działalności operacyjnej w wysokości ponad 2,9 mld zł, zysk z działalności operacyjnej na poziomie 221,5 mln zł, a zysk netto wyniósł 109,7 mln zł.

Zobowiązania długoterminowe wyniosły prawie 2,8 mld zł, a zobowiązania krótkoterminowe ponad 2,3 mld zł.

W raporcie okresowym spółka wyjaśniła, że główną przyczyną ujemnych wyników był spadek przychodów z tytułu umów z klientami, który był efektem niższej przewiezionej masy towarowej (około 17,7 proc. spadku r/r). „W I półroczu 2024 r. operatorzy kolejowi przetransportowali łącznie 110,7 mln ton ładunków i wykonali pracę przewozową równą 29,3 mld tkm, co w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego przełożyło się na spadek wolumenu przewozów rynku o 4,0 proc. r/r (tj. o -4,6 mln ton) i zrealizowanej pracy przewozowej o 4,8 proc. r/r (-1,5 mld tkm)” - wskazała PKP Cargo.

Według Urzędu Transportu Kolejowego udział PKP Cargo w kolejowym rynku według masy przewiezionych towarów spadł w okresie styczeń - sierpień br. do 27,54 proc. z 31,56 proc. w analogicznym okresie rok wcześniej.

Grupa zwróciła też uwagę, że odczuwalne są skutki trwającej wojny w Ukrainie oraz efekty kryzysu energetycznego w Europie (m.in. podwyższone ceny energii), co ”w znacznym stopniu wpływa na przedsiębiorstwa i skutkuje relatywnie niskimi przewozami towarowymi”. „Mimo utrzymującego się spadku popytu na rynku towarowych przewozów kolejowych, w Polsce widoczny jest stały wzrost liczby przewoźników, którzy uzyskują licencję na przewóz rzeczy”.

Do końca października spółka będzie zwalniać: w sumie 3775 osób

Do końca września prawdopodobnie zostanie zwolnionych 3755 osób z PKP Cargo; nie zostanie więc zrealizowana zapowiedziana wielkość 4142 osób - wynika ze środowego komunikatu spółki. Dodano, że według szacunków w listopadzie w firmie zatrudnionych będzie nieco ponad 10 tys. osób.

Spółka poinformowała na swojej stronie internetowej, że 30 września doszło do spotkania przedstawicieli PKP Cargo w restrukturyzacji z działającymi w spółce związkami zawodowymi.

Zgodnie z przedstawioną relacją ze spotkania **p.o. prezesa PKP Cargo Marcin Wojewódka((przekazał, że na początku procesu zwolnień w spółce było zatrudnionych 13 711 osób.

„Do końca października zostanie najprawdopodobniej zwolnione 3755. Nie zostanie więc zrealizowana zapowiedziana wielkość 4142 osoby” - dodano.

Jak wyjaśniono, tzw. naturalne odejścia czyli np. wygaśnięcie umów, przejście na emeryturę dotyczy 1244 osób, czyli ok. 1/3 wszystkich, którzy przestaną być pracownikami PKP Cargo.

„Szacuje się więc, że w listopadzie w spółce będzie zatrudnionych nieco ponad 10 tys. osób” - poinformowano.

W komunikacie przekazano ponadto, iż w ramach zwolnień grupowych pracę straciło 1600 związkowców z ogólnej ich liczby 9985.

PKP Cargo jest spółką w stanie restrukturyzacji

PKP Cargo jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce. Grupa PKP Cargo oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe na terenie Polski oraz Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii. Największym pojedynczym akcjonariuszem PKP Cargo jest spółka PKP SA, która ma 33,01 proc. akcji.

W skład Grupy Kapitałowej PKP Cargo w restrukturyzacji wchodzą PKP Cargo w restrukturyzacji jako podmiot dominujący oraz 20 spółek zależnych. Ponadto Grupa ma udziały w 2 podmiotach stowarzyszonych oraz udziały w 1 wspólnym przedsięwzięciu.

25 lipca br. sąd rejonowy w Warszawie otworzył postępowanie restrukturyzacyjne PKP Cargo, w którym postanowił otworzyć postępowanie sanacyjne dłużnika - PKP Cargo. Dzień wcześniej zarząd PKP Cargo zdecydował o przeprowadzeniu zwolnień grupowych, obejmujących do 30 proc. zatrudnionych, czyli do 4142 pracowników w różnych grupach zawodowych.

