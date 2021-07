Port Lotniczy Lublin zajmie się też przewozem towarów

Port Lotniczy Lublin przygotował nową ofertę dla biznesu, usługę cargo. Uruchomienie tej usługi pozwala uzyskać dodatkowe przychody uzupełniając te, które opierały się wyłącznie na obsłudze pasażerów.

Udało nam się mocno ulokować na mapie gospodarczej naszego regionu, stając się jednocześnie generatorem jego rozwoju – powiedział podczas spotkania członków Klubu Odpowiedzialnego Biznesu prezes Portu Lotniczego Lublin Andrzej Hawryluk.

Sytuacja sanitarna pokazała, że brak pasażerów paraliżuje całkowicie lotniska, pozbawiając je przychodów, natomiast aktywność i to rosnąca, notowana była w obsłudze towarów. Przedsiębiorcy mogą teraz szybko i wygodnie wysyłać swoje wyroby do dowolnego miejsca na świecie, a także importować produkty wykorzystując najbliższe im lotnisko. Konsekwentnie odbudowujemy też siatkę połączeń. W ostatnim czasie przygotowaliśmy też ciekawą ofertę lotów wakacyjnych do chorwackiego Splitu, Burgas w Bułgarii i nad polskie morze, do Gdańska – mówił Andrzej Hawryluk.