Premier: ważne, by tworzyć miejsca, w których natura i kultura będą współgrały

Dla mnie niezwykle ważne jest, by tworzyć w naszych miastach miejsca spokoju, w których natura i kultura będą ze sobą współgrały, by było jak najwięcej parków, zieleni - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki w Grajewie (woj. podlaskie)

Szef rządu podczas pobytu na Podlasiu odwiedził Grajewo, gdzie rewitalizowany jest rynek.

Mamy coraz więcej wspaniałych miejsc, w których mieszkańcy mogą spotkać się, porozmawiać, odpocząć. Takim miejscem jest Park Solidarności, w którym tu nie tak dawno temu byłem z panem burmistrzem, panem posłem (Adamem Andruszkiewiczem- PAP). Ale takim miejscem też będzie Plac Niepodległości i cała ta okolica, w której teraz się znajdujemy - bijące serce Grajewa - mówił premier.

Podkreślił, że jest dla niego niezwykle ważne, by tworzyć w miastach „miejsca spokoju, miejsca, w których natura i kultura będą ze sobą współgrały, gdzie będzie jak najmniej, a najlepiej wcale, betonozy, gdzie będziemy mieli jak najwięcej parków, zieleni”.

Ważna jest - zaznaczył - „harmonia między naturą i kulturą” i „to, byśmy mogli my wszyscy, mieszkańcy Polski, Polacy, mieszkać, pracować kształcić się, żyć tam, gdzie się urodziliśmy”.

Według premiera, przed Grajewem rysuje się wspaniała przyszłość.

To, jak wspólnie pięknie dbają tu parlamentarzyści PiS, razem z pochodzącym stąd panem Adamem Andruszkiewiczem, który jest też dobrym duchem Grajewa, pan burmistrz, zaangażowani mieszkańcy, którzy z determinacją zmieniają Grajewo, to coś przepięknego. Wiem, jak ważne są inwestycje infrastrukturalne, rozmawialiśmy o nich z panem burmistrzem, nowe miejsca pracy - dodał Morawiecki.

Kancelaria premiera podała, że z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycję przebudowy reprezentacyjnej części rynku w Grajewie przeznaczono 4 mln zł.

Andruszkiewicz dziękował za dbanie przez rząd o rozwój Polski lokalnej, powiatowej, co - jak mówił - widać na przykładzie Grajewa i innych miast Podlasia. „Widać ten rozwój zrównoważony. Absolutnie nie jest tak, jak za czasów naszych poprzedników, że środki finansowe, rządowe są kierowane tylko do wielkich aglomeracji, do miast które są położone w centrach województw” - mówił.

Stwierdził, że w czasach transformacji mieszkańcy województwa podlaskiego nawet nie marzyli, że „w tych okolicach będą takie inwestycje, że będziemy obserwować budowę dróg ekspresowych, że będziemy robić rewitalizację centrów miast, że będzie powstawał przemysł i nasze przedsiębiorstwa będą tak mocno wspierane”.

Burmistrz Grajewa Dariusz Latarowski podkreślał, że po latach zaniedbań wiele budynków w mieście jest rewitalizowanych. „Z niecierpliwością oczekujemy na Polski Ład, na to co mamy przed sobą. Jesteśmy do tego bardzo mocno przygotowani i czekamy, aby pójść w upiększanie naszego miasta” - zapewniał.

Po zakończeniu wystąpienia szef rządu złożył kwiaty przed Pomnikiem Niepodległości oraz przed tablicą upamiętniającą ofiary sowieckiego reżimu w 80. rocznicę ostatniej deportacji ludności ziemi grajewskiej na Sybir 1941-2021.

Szef rządu czwartkową wizytę na Podlasiu rozpoczął od wizyty w Kolnie i spotkania z lokalnymi samorządowcami z PiS. „Dzisiejszą wizytę w województwie podlaskim rozpocząłem w Kolnie, gdzie spotkałem się z samorządowcami i członkami Prawa i Sprawiedliwości. Tematem przewodnim był oczywiście Polski Ład. Jedziemy dalej!” - napisał Morawiecki we wpisie na Facebooku.

PAP/KG