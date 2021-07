Polski Ład - firmy stracą czy zyskają?

Przedsiębiorcy, których obciążenia składkowo - podatkowej wzrosną, nie stracą na Polskim Ładzie, ponieważ utrzymanie szybkiego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego zwiększy ich łączne dochody - uważa główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak.

Ekspert odniósł się do projektu ustawy podatkowej, który został w poniedziałek skierowany do konsultacji publicznych. Jego celem jest obniżenie klina podatkowego i zwiększenie jego progresywności. Projekt zawiera m.in. zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, podwyższenie progu podatkowego do 120 zł dla osób płacących 32 proc. stawki czy wprowadzeniu „ulgi dla klasy średniej”.

„Zwiększenie progresji podatkowej to dobry kierunek, ponieważ obecny system nie był sprawiedliwy. Obciążenia podatkowe mniej zarabiających były większe niż osób o wysokich dochodach” - powiedział Bujak. Przypominał, że zwiększenie progresji było rekomendowane Polsce m.in. przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) czy Komisję Europejską.

Wskazał, że jedną z największych korzyści projektu jest zmniejszenie dla ok. 60 proc. podatników klina podatkowo-składkowego, co „wpłynie na zwiększenie popytu konsumpcyjnego i w efekcie będzie bardzo korzystne dla rozwoju gospodarki”. Ponadto - jak zauważył - „mniejsze obciążenia podatkowo-składkowe będą działać w kierunku zwiększenia aktywności zawodowej tej części osób, które dziś wychodzą z założenia, że nie opłaca im się pracować”.

Jego zdaniem, zmniejszenie obciążeń podatkowo - składkowych będzie też korzystne dla małych i średnich firm, zwłaszcza tych ze stosunkowo niskim poziomem dochodów.

Ekonomista przyznał, że część przedsiębiorców korzystających dziś z preferencyjnych form opodatkowania czy rozliczania składek odczuje wzrost obciążeń, ale - jak zauważył - to są firmy osiągające relatywnie wysokie dochody. „Przedsiębiorcy, których obciążenia składkowo - podatkowe wzrosną, nie stracą na Polskim Ładzie, ponieważ utrzymanie szybkiego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, czemu sprzyja ten program, zwiększy ich łączne dochody” - wskazał.

Dodał też, że projekt przewiduje szereg ulg dla przedsiębiorców, a także np. specjalistów z istotnych dla gospodarki sektorów, które powinny im zrekompensować większe obciążenia.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które mają wygenerować 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

PAP/ as/