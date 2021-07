Zmiany w Rządowym Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

BGK wydłuża nabór wniosków do Programu Inwestycji Strategicznych. Samorządowcy mają dwa tygodnie więcej na zgłoszenie swoich projektów. Wybrane inwestycje, m.in. w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne i w gospodarowanie odpadami dostaną do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania. To jednak nie koniec zmian

Pieniądze z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pomogą samorządom zrealizować inwestycje potrzebne lokalnym społecznościom i odbudować gospodarkę. W związku z dużym zainteresowaniem programem Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wydłużył termin składania wniosków o dofinansowanie. Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) mogą zgłaszać swoje projekty do 15 sierpnia, a nie do 30 lipca, jak było pierwotnie zaplanowane. Zmienia się także termin, do którego JST mogą złożyć wniosek o dostęp do Aplikacji Polski Ład – będzie to 8 sierpnia 2021 r.

Ważną kwestią dla samorządów jest konieczność zapewnienia wkładu własnego, zapisana w regulaminie Programu. Bank wyjaśnia na swojej stronie, że: „Posiadanie udziału własnego”, używane w regulaminie, oznacza zobowiązanie wnioskodawcy do wniesienia udziału własnego w realizację inwestycji, w tym do zapewnienia faktycznego dysponowania tymi środkami, nie później niż w dniu ogłoszenia postępowania zakupowego na realizację inwestycji.

Dodatkowo w odniesieniu do oświadczenia o środkach publicznych BGK wskazuje, iż poprzez pojęcie „nie wnioskował” – rozumie trwające, nierozstrzygnięte postępowania, dotyczące przyznania środków publicznych (w dowolnej formie) na pokrycie wydatków. W odniesieniu do sformułowania „nie będzie wnioskował” BGK rozumie zobowiązanie wnioskodawcy aktualizujące się w sytuacji przyznania dofinansowania z Programu na realizację inwestycji.

W Aplikacji Polski Ład pojawi się także dodatkowa możliwość dodania komentarza do przekazanego do Banku wniosku o dofinansowanie.

W polu „komentarz” JST będą miały dodatkowe 2000 znaków. Opcja „Dodaj komentarz” pojawi się dla wszystkich złożonych i przekazanych do Banku wniosków. Przygotujemy i udostępnimy instrukcję wyjaśniającą jak należy dodawać komentarze.

Wszystkie zaktualizowane dane o Programie znajdują się na stronie www. Samorządy mogą skorzystać także z kontaktu z pracownikami w Regionach BGK.

BGK/KG