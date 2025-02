Ponad 30 milionów na wsparcie branży rybnej

Przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem ryb mogą już składać wnioski m.in. na zakup oprogramowania komputerowego, licencji czy patentów oraz na zakup i instalację nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych w ramach funduszy dla rybactwa – poinformował resort rolnictwa.

Wnioski przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O wsparcie może wystąpić podmiot będący mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem, prowadzący działalność w zakresie przetwarzania produktów rybnych, chowu lub hodowli ryb. Dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027dotyczy inwestycji mających na celu zmniejszenie oddziaływania przetwórstwa na środowisko.

Co można sfinansować?

Pieniądze można otrzymać na: zakup oprogramowania komputerowego lub jego aktualizację czy rozbudowę, a także na kupno lub rozwój systemów teleinformatycznych, patentów, licencji, praw autorskich lub znaków towarowych. Dopuszczalne jest również sfinansowanie zakupu i instalacji środków unijnych, nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie zakładu wnioskodawcy lub zakup aut o napędzie alternatywnym przeznaczonych i wykorzystywanych do transportu produktów rybnych.

Zwracają połowę kosztów

Pomoc przyznawana jest w formie zwrotu do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 3 mln zł na operację. Pula środków na ten cel wynosi ponad 31 mln zł. Nabór potrwa do 17 marca. Wnioski należy składać elektronicznie w aplikacji WOD2021 na stronie internetowej wod.cst2021.gov.pl. Nabór zostanie rozstrzygnięty najpóźniej do połowy września.

Źródło: ARiMR

Oprac. GS

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Węglowy rekord nad Renem

Tom Rose nowym ambasadorem USA w Polsce

Sieć Moya znów skróciła dystans do bp

»»Oto Polska Tuska: szykują się olbrzymie fale nielegalnych imigrantów! - obejrzyj na antenie telewizji wPolsce24