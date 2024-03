KPO do rewizji. Duże zmiany w inwestycjach

Zmiany w 11 reformach i 22 inwestycjach z Krajowego Planu Odbudowy proponuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MfiPR). Pod koniec kwietnia propozycje zostaną wysłane do akceptacji Brukseli

KPO ma się opierać na trzech filarach: polskie elektrownie wiatrowe, bezpieczeństwo żywnościowe i zmiana w programie Czyste Powietrze i Zielony Ład. Jego założenia przedstawiła szefowa MfiPR Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i ogłosiła konsultacje publiczne. Potrwają one miesiąc – do 15 kwietnia 2024 r.

Trzy filary

Jak wynika z komunikatu MfiPR na polskie elektrownie wiatrowe na Bałtyku zostanie przeznaczonych ponad 20 mld zł.

Kluczową inwestycją jest polski terminal instalacyjny w Gdańsku – mówiła na piątkowej konferencji prasowej minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Pula wsparcia na bezpieczeństwo żywnościowe ma wzrosnąć o 2,5 mld zł do 15 mld zł. W filarze Czyste Powietrze i Zielony Ład natomiast pula ma zostać zwiększona o 600 mln zł – zapowiedziała minister Pełczyńska- Nałęcz.

To oznacza, że potrzebne są środki na wsparcie najsłabszych, którzy mieszkają w starszych domach, które muszą być ocieplone. Na docieplenie domów wielorodzinnych zwiększamy pulę o 600 mln zł – sprecyzowała pani minister.

Zmiana 11 reform

Rewizja KPO jest niezbędna, dlatego że dokument powstawał w latach 2020-2021 i dziś wiele zaproponowanych wtedy przedsięwzięć się zdezaktualizowało lub - wskutek zablokowania przez Brukselę dostępu do środków z KPO - termin ich realizacji stał się nierealny.

„Rewizja polskiego KPO jest konieczna”

MFiPR proponuje objąć rewizją 11 z 55 reform (8 z części grantowej i 3 z części pożyczkowej) oraz 22 z 56 inwestycji (14 z części grantowej i 8 z części pożyczkowej KPO).

• Miliard 113 mln euro (ok. 4,8 mld zł) przeznaczone na wsparcie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej; z uwolnionych środków w części grantowej zostaną przeniesione do części pożyczkowej:

- 140 mln euro (ok. 600 mln zł) na termomodernizację w budynkach wielorodzinnych; - 600 mln euro (ok. 2,5 mld zł) na budowę bezpieczeństwa żywnościowego i skracanie łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz rolnictwo 4.0, gdzie odbiorcami wsparcia będą indywidualni rolnicy, mali i średni przedsiębiorcy z sektora przetwórczego oraz duże centra przechowalniczo-dystrybucyjne; - 493 mln euro (ok. 2,1 mld zł) na wyposażenie szkół/instytucji w urządzenia i infrastrukturę ICT;

• 150 mln euro przeniesionych będzie z części pożyczkowej i ze zwiększonym do 300 mln euro (ok. 1,3 mld zł) budżetem będzie przeznaczone na realizację inwestycji dotyczących opieki długoterminowej i geriatrycznej w szpitalach powiatowych.

Usunięcie kamienia milowego i przesunięcia terminów

MFiPR proponuje usunięcie budzącego bodaj największe kontrowersje kamienia milowego dotyczącego wprowadzenia w Polsce podatku od posiadania pojazdów spalinowych.

W przypadku transportu przyjaznego dla środowiska w projekcie rewizji zaproponowano rozłożenie w czasie do 2030 r. zakupu autobusów zeroemisyjnych przez operatorów oraz organizatorów publicznego transportu zbiorowego w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców.

W planach jest też przesunięcie terminów dotyczących stworzenia zielonych stref transportu i zakupu taboru zeroemisyjnego przez samorządy w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Tu termin miałby się przesunąć na po 2026 roku.

Zmiana w realizacji reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego będzie polegać na zastąpieniu przyjęcia planów zagospodarowania przestrzennego ich przygotowaniem i opublikowaniem w Biuletynie Informacji Publicznej.

W rewizji ministerstwo proponuje przesunięcie w czasie reform dotyczącego transportu czy cyberbezpieczeństwa i inwestycji.

Plan na zdrowie

Rewizja KPO uwzględnia też plan reformy w obszarze zdrowia.

„Rewizja KPO ma umożliwić skuteczną realizację reform i inwestycji w komponencie mającym na celu zwiększenie efektywności, dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych” – czytamy w komunikacie.

Zgodnie z założeniami w połowie 2024 r. wejdzie w życie akt prawny ministra zdrowia z wykazem kryteriów kwalifikowania szpitali do poszczególnych poziomów opieki onkologicznej w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej. Do końca 2024 r. wejdzie w życie regulacja o Krajowej Sieci Kardiologicznej, a do połowy 2026 r. - pakiet legislacyjny, który wpłynie na poprawę efektywności szpitali.

W lipcu decyzja Brukseli

Podstawą prawną rewizji KPO jest art. 21 ust. 1 rozporządzenia 2021/241 dotyczący możliwości zmiany decyzji wykonawczej Rady UE zatwierdzającej KPO ze względu na obiektywne okoliczności, które uniemożliwiają zrealizowanie poszczególnych kamieni milowych i wskaźników.

8 kwietnia odbędzie się wysłuchanie publiczne, w którym będzie można wyrazić opinię, uwagę czy przedstawić własną propozycję zmian. więcej informacji TU

18 kwietnia zbierze się na III posiedzeniu Komitet Monitorujący KPO. Wtedy zostanie omówiony proces konsultacji społecznych i przedstawione stanowisko rządu do zgłoszonych w trakcie konsultacji uwag i propozycji.

Rząd ma zatwierdzić zmiany w KPO 23 kwietnia.

Formalne wysłanie rewizji KPO do KE nastąpi w ostatniej dekadzie kwietnia.

Zmieniona decyzja wykonawcza Rady UE, która zatwierdzi zmiany w KPO planowana jest do przyjęcia przez ECOFIN 16 lipca.

Krajowy Plan Odbudowy dla Polski to 56 inwestycji i 55 reform. Ich celem jest wzmocnienie polskiej gospodarki po pandemii COVID-19, przestawienie jej na nowe tory rozwoju oraz uczynienie bardziej odporną na wszelkie kryzysy.

Na podst. komunikatu MfiPR/bz

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Fatalne perspektywy dla posiadaczy kredytów

Koniec chińskiego cudu gospodarczego

KPO niby będzie, ale Jourova jest nieufna wobec Tuska

Jak sześć miliardów złotych powiększyło zysk Orlenu

Elektryk okrętem wojennym? Ujrzysz go w Gdyni