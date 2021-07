Wizja Daniela Obajtka: Tak prezes PKN Orlen buduje potęgę

Dzisiejsza publikacja wyników PKN Orlen nie zostawia wątpliwości - nasz paliwowy gigant osiąga rekordowe zyski. Wszystko dzięki klarownej wizji zarządzania i rozsądnym kierownictwie prezesa Daniela Obajtka.

Sam prezes słusznie wyraża zadowolenie z wyników na twitterze:

@PKN_ORLEN w drugim kwartale osiągnął najlepszy wynik w historii! Wypracowaliśmy 3,2 mld zł zysku operacyjnego EBITDA LIFO i 2,2 mld zł zysku netto. Największy udział we wzroście miała energetyka (+63% r/r) i petrochemia (+307% r/r), co udowadnia skuteczność strategii

Sukces zarządzania Daniela Obajtka nie wziął się znikąd - prezes PKN Orlen już przed kilkoma tygodniami w wywiadach opisywał rozwój swojej wizji dla Orlenu.

Jak mówił w wywiadzie dla money.pl:

Chcemy być największą firmą w regionie również w przyszłości. To jest nasza ambicja, ale nie wynika ona jedynie z chęci bycia dużym. Dlatego tak konsekwentnie budujemy koncern multienergetyczny, który będzie liderem transformacji energetycznej: będzie w stanie przeprowadzić wielkie inwestycje petrochemiczne, zero- i niskoemisyjną energetykę. Tak potężne firmy muszą mieć swój macierzysty rynek, ale muszą być też na co najmniej paru rynkach wokoło.