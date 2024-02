Pożegnanie twórcy potęgi Orlenu

Prezes Orlenu Daniel Obajtek, którego w czwartek rada nadzorcza odwołała z zarządu z upływem 5 lutego 2024 r., stanowisko prezesa tej spółki objął 6 lutego 2018 r. Decyzja o odwołaniu zapadła przed upływem kadencji Obajtka, kończącej się w 2026 r., po tym jak oświadczył, że „oddaje się do dyspozycji rady nadzorczej”.

»» O odwołaniu prezesa Orlenu czytaj tutaj:

Obajtek: Orlen najsilniejszą polską marką na świecie

Orlen. Daniel Obajtek odwołany

Prezes Orlenu w siedzibie spółki - 9 listopada 2022 r. / autor: Fratria / Andrzej Wiktor

Daniel Obajtek został prezesem zarządu i dyrektorem generalnym Orlenu 6 lutego 2018 r. - wtedy jeszcze spółka nosiła nazwę PKN Orlen; nazwę Orlen wprowadzono w lipcu 2023 r. Wcześniej, od 2017 r. był prezesem Grupy Energa, a w latach 2016 - 2017 kierował Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W lutym 2018 r. Obajtek zastąpił na stanowisku prezesa Orlenu Wojciecha Jasińskiego, byłego ministra Skarbu Państwa w latach 2006-2007. W marcu 2023 r. Obajtek został powołany na szefa Orlenu ponownie, na kolejną trzyletnią kadencję, przez ówczesnego Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina, który zdecydował o tym jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji spółki należących do Skarbu Państwa.

W latach 2016-2018 Obajtek był członkiem rady nadzorczej Lotos Biopaliwa oraz przewodniczącym rady nadzorczej Dalmor. Wcześniej, w latach 2006-2015, pełnił funkcję wójta gminy Pcim (Małopolskie).

Prezes Daniel Obajtek w rafinerii Orlenu w Płocku, 12.06.2018 / autor: Fratria / Andrzej Skwarczyński

Budowa koncernu multienergetycznego

Testament biznesowy

Testament biznesowy i propolski Daniela Obajtka w jego ostatnim wystąpieniu jako Prezes Orlenu. Całe to 40-minutowe wystąpienie jest po prostu przesycone odpowiedzialnością za rozwój polskiego giganta jakim jest Orlen z jednego prostego powodu. To on tego giganta stworzył i to on doprowadził do tego, że Orlen stał się nie tylko najpotężniejszą polską firmą, ale również stał się filarem polskiej i regionalnej energetyki z potencjałem na coś o wiele większego

Obajtek wielokrotnie podkreślał, że jego celem jako prezesa Orlenu była m.in. budowa koncernu multienergetycznego oraz dywersyfikacja dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego do Polski. W ramach tej strategii w 2020 r. Orlen przejął Grupę Energa, a w 2022 r. Grupę Lotos i PGNiG. Wcześniej Orlen stał się większościowym akcjonariuszem sieci Ruch i przejął wydawnictwo Polska Press.

Z danych publikowanych ostatnio przez Orlen wynika, że aktualnie Skarb Państwa posiada w spółce 49,9 proc. akcji, Nationale-Nederlanden OFE - 5,4 proc., a pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni - 44,7 proc. akcji.

Wiele decyzji zarządu Orlenu, kierowanego przez Obajtka, było chwalonych przez środowiska związane z PiS z ówczesnym premierem Mateuszem Morawieckim oraz ministrem aktywów państwowych Jackiem Sasinem.

»» O działalności Orlenu czytaj tutaj:

Twarde dane finansowe mówią same za siebie

Orlen podbija Węgry i całą Europę

Badanie: Polsce potrzebny duży koncern multienergetyczny

Premier Mateusz Morawiecki i prezes Daniel Obajtek - luty 2022 / autor: materiały prasowe

Ataki na Orlen

Atakowały go środowiska związane z KO, z obecnym premierem Donaldem Tuskiem i szefem resortu aktywów państwowych Borysem Budką. Krytycznie oceniano m.in. przejęcie Grupy Lotos przez Orlen i sprzedaż Saudi Aramco 30 proc. akcji rafinerii w Gdańsku, a także politykę cenową Orlenu przed wyborami parlamentarnymi 15 października 2023 r. W obu tych sprawach Prokuratura Okręgowa w Płocku (Mazowieckie), gdzie znajduje się siedziba Orlenu i jego główny zakład produkcyjny, wszczęła dwa odrębne śledztwa.

Jedno z tych postępowań dotyczy połączenia Orlenu z Grupą Lotos i podejrzenia przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez członków zarządu Orlenu oraz inne osoby, co miałoby przyczynić się wyrządzenia szkody nie mniejszej niż 4 mld zł. Drugie śledztwo, które obejmuje okres od 1 sierpnia do 31 października 2023 r., dotyczy natomiast sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w spółce Orlen w nieustalonej dotychczas kwocie. Chodzi o podejrzenie, że w wyniku nadużycia uprawnień bądź niedopełnienie obowiązków przez osoby zarządzające w Orlenie mogło tam dojść we wspomnianym okresie do niezasadnego zaniżania cen paliw płynnych względem cen rynkowych.

Oba śledztwa wszczęto po zawiadomieniach, w tym polityków, np. posłanki Agnieszki Pomaski z KO. Orlen, w tym prezes Daniel Obajtek, uznali zarzuty stawiane koncernowi jako nieprawdziwe.

»» Orlen o raporcie NIK czytaj tutaj:

NIK ujawni raport ws. Orlenu w newralgicznym dniu

ORLEN przeciw kreowaniu wokół firmy fałszywej sensacji

ORLEN: zarzuty NIK wobec fuzji z Lotosem nie mają uzasadnienia

Orlen odpowiada posłance KO: „Zarzuty bezpodstawne”

Prezentacja zespołu Alfa Romeo Racing Orlen 24 lutego 2020. Nz Robert Kubica (1L) Daniel Obajtek (C) i Andrzej Duda, prezydent RP (L) / autor: Fratria / Andrzej Wiktor

Człowiek Wolności Tygodnika „Sieci”

Daniel Obajtek urodził się 2 stycznia 1976 r. w Myślenicach (Małopolskie). Jest absolwentem Executive MBA organizowanego przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i walidowanego przez IAE Aix-Marseille Graduate School of Management. Wcześniej ukończył studia w Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu na kierunku ochrona środowiska.

Daniel Obajtek (2L) z nagrodą „Polski Kompas” 2017 miesięcznika „Gazeta Bankowa”, siedziba GPW, 11 października 2017 / autor: Fratria / MK

Już po powołaniu na stanowisko prezesa Orlenu w lutym 2018 r., Obajtek został członkiem Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Karpaczu, przewodniczącym Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz laureatem takich nagród i wyróżnień, jak np. Polskiego Kompasu 2018 „Gazety Bankowej” i Prezesa roku 2018 w plebiscycie Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet - Byki i Niedźwiedzie. Podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu w 2020 roku odebrał nagrodę „Człowieka Roku”.

Otrzymał też przyznany przez czytelników gazety giełdowej Parkiet tytuł „Gwiazda Roku 2020”. Dwukrotnie w 2020 i 2022 r. odebrał wyróżnienie w rankingu „Najbardziej Wiarygodny w Polskiej Gospodarce”, organizowanym przez agencję ISB News. Z kolei w 2021 r. został wyróżniony tytułami Człowieka Roku Wprost i Człowieka Wolności Tygodnika Sieci.

Na podstawie materiału PAP i zdjęć wyd. Fratria opracował Krzysztof Kotowski

»» O bieżących wydarzeniach gospodarczych i politycznych czytaj też tutaj:

Gaz-System konstruuje gazowy szaniec dla Polski

Ameryka zaciąga gazowy hamulec

Ukraiński cukier zasypie Polskę. Decyzja UE

Będą zwolnienia? „Chodzi o lasy”

Wycinka z błogosławieństwem klimatycznym