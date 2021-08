MZ: 91 nowych zakażeń, 17,5 mln osób w pełni zaszczepionych

Ostatniej doby wykonano ponad 24,7 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, w tym 18,9 tys. testów antygenowych – podało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. Wykryto 91 nowych przypadków zakażenia koronawirusem

Resort poinformował, że łącznie przebadano do tej pory 18 657 673 próbki pobrane od 18 260 678 osób. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, odkąd uzyskali taką możliwość, zlecili 4 132 078 badań. Dzienna liczba testów antygenowych to 18 904.

Łącznie od marca ub.r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 2 883 120 przypadków. Zmarło 75 261 osób z COVID-19.

17,5 mln osób

W pełni zaszczepionych przeciw COVID-19, czyli dwiema dawkami preparatów firm Pfizer/BioNTech, ModeRNA i AstraZeneca, a także jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest w Polsce ponad 17 mln 498 tys. osób – podano w poniedziałek na stronach rządowych.

Liczba wszystkich wykonanych w naszym kraju szczepień przeciw COVID-19 wynosi 34 mln 463 tys. 736. W pełni zaszczepionych są 17 mln 498 tys. 174 osoby.

Łącznie do Polski dostarczono dotąd 46 mln 170 tys. 230 dawek. Liczba dawek dostarczonych do punktów to z kolei 36 mln 563 tys. 265

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 161 555 dawek. Zgłoszono 13 862 niepożądane odczyty poszczepienne.

PAP/mt