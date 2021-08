Kaczyński: Nie chcemy ryzyka wejścia do mediów narkobiznesu

System podatkowy w Polsce wciąż obciąża bardziej średnio i mniej zarabiającą część społeczeństwa, a w mniejszym stopniu bogatych. To, że więcej pieniędzy w kieszeniach najbogatszych oznacza większe inwestycje to bajka – powiedział wicepremier, lider PiS Jarosław Kaczyński podczas wywiadu z Polską Agencją Prasową. Prezes PiS mówił także o proponowanej przez Porozumienie poprawce do ustawy medialnej. Uważamy, że pomysł na możliwość kupna spółki medialnej przez kraj z OECD jest śmieszny, bo ryzyko z tym związane, w tym z praniem brudnych pieniędzy, wejściem do polskich mediów narkobiznesu, byłoby ogromne – podkreślił Kaczyński

Dziennikarze Polskiej Agencji Prasowej (PAP) wspomnieli, że Zjednoczona Prawica przechodziła już w swoich dziejach kilka kryzysów. Pytali m.in. o szanse na rozwiązanie obecnego sporu z Porozumieniem, o wątpliwości Porozumienia odnośnie zmian podatkowych proponowanych w ramach Polskiego ładu, a także o propozycje poprawki do ustawy medialnej.

To zależy od jednego człowieka - Jarosława Gowina i jego współpracowników – odpowiadał Jarosław Kaczyński. Pytanie czy są gotowi rozbić Zjednoczoną Prawicę. Najpierw Porozumienie zaakceptowało Polski Ład, później go gwałtownie kwestionuje. Dążenie do zmian koncepcji budowy małych domów do 70 m2 bez żadnych formalności rodzi pytania, czy ktoś chce storpedować ten projekt i czy ma w tym jakiś interes. To nieodpowiedzialne działania wobec obywateli cierpiących na niedostatek mieszkań – podkreślił wicepremier.

W Polsce wciąż istnieje system podatkowy obciążający bardziej średnio i mniej zarabiającą część społeczeństwa, a mniej bogatych. To, że więcej pieniędzy w kieszeniach najbogatszych oznacza większe inwestycje to bajka. Nie jesteśmy jako państwo zainteresowani tym, by ludzie za zyski podatkowe w Polsce budowali sobie domy w Alpach – powiedział Jarosław Kaczyński.

Ustawa medialna

Inna kwestia, a zarazem kolejna oś sporu z Porozumieniem, jaką w rozmowie z liderem Prawa i Sprawiedliwości ponieśli dziennikarze PAP, to projektowana nowelizacja tzw. ustawy medialnej. Chodzi o możliwość poparcia poprawki partii Jarosława Gowina w tej sprawie i jej zasadność.

Jarosław Kaczyński zaznaczył, że intencją Zjednoczonej Prawicy jest, aby sprawą zająć jak najszybciej. Jest poprawka mówiąca o tym, że nadawca nie może być kupiony przez żadną spółkę Skarbu Państwa (poprawka koła Kukiz‘15-Demokracja Bezpośrednia - PAP). Nie było zresztą takiego planu, nikomu to do głowy nie przychodziło, bo w grę wchodziły sumy, na które żadna firma państwowa, polska, nie mogłaby sobie pozwolić. To byłoby zresztą sprzeczne z Kodeksem handlowym. To są wymysły opozycji – podkreślił wicepremier.

Natomiast uważamy, że pomysł z możliwością kupna przez kraj z OECD (poprawka Porozumienia-PAP) jest śmieszny, bo ryzyko z tym związane, w tym z praniem brudnych pieniędzy, wejściem do polskich mediów narkobiznesu, byłoby ogromne. Wreszcie pamiętajmy, że do OECD aspiruje Rosja, a z czasem może i Chiny. Trzeba też pamiętać, że tego rodzaju prawa można nadać tylko na zasadzie wzajemności. To oczywiście na razie jest sfera marzeń, ale to powinno być choć możliwe prawnie. W wielu krajach UE te przepisy są dużo bardziej rygorystyczne – wyjaśnił Jarosław Kaczyński.

Dziennikarze pytali także szefa PiS o wpływ sprawy na stosunki polsko-amerykańskie? Jak pan ocenia obecne stosunki Polski z nową amerykańską administracją i jak na te relacje wpłynęło porozumienie między Niemcami a Stanami Zjednoczonymi w sprawie Nord Stream 2? – pytali dziennikarze PAP.

Umowa dotycząca Nord Streamu to element starej koncepcji o partnerstwie między USA a Niemcami i łagodzenia kursu wobec Rosji. Takie pomysły funkcjonowały od lat i były próby ich realizacji, które w jakiejś mierze stabilizowały Europę, tylko że mamy do czynienia z inną Rosją. Jeśli ktoś myśli, że uda się Rosję odciągnąć od Chin to jest w całkowitym błędzie – podkreślił wicepremier.

Dla nas to porozumienie w sprawie Nord Stream 2 jest trudne do przyjęcia. Oczywiście w dalszym ciągu chcemy podtrzymać sojusz polsko-amerykański, także w sferze zbrojeniowej. Musimy się bardzo dozbroić, rozbudować armię - musi ona być lepiej uzbrojona i znacznie liczniejsza - czego nie da się zrobić od razu, ale trzeba to będzie robić sukcesywnie – zaznaczył Jarosław Kaczyński. Sądzę, że to będzie też nasz atut w stosunkach z USA. Polska musi się zacząć zbroić na poważnie i taki program za chwilę też zostanie wniesiony w postaci projektów ustaw do Sejmu. Musimy być bezpieczniejsi, także w kontekście zagrożeń hybrydowych – dodał.

