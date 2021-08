Wjeżdżają e-rowery od... Harley Davidsona. Poważnie

SERIAL 1 rozszerza rynek rowerów elektrycznych na Europę. Tak, to e-rowery od legendarnego tego Harley-Davidsona. Innowacyjna linia e-rowerów jest oferowana pod dedykowaną marką wyłącznie na zasadzie umowy dystrybucji z firmą Harley-Davidson od sierpnia 2021 r.

Serial 1 Cycle Company to dedykowana marka rowerów elektrycznych, stworzona wraz z kultowym amerykańskim producentem motocykli Harley-Davidson, Inc. Ogłosili oni partnerską współpracę z Harley-Davidson Europe, dzięki czemu już latem tego roku gama rowerów elektrycznych Serial 1 trafi do dystrybutorów Harley-Davidson w całej Europie. Szybko rozwijająca się europejska społeczność użytkowników rowerów elektrycznych będzie mogła skorzystać z oferty dystrybutora firmy Harley-Davidson i wybrać odpowiedni rower ze wspomaganiem elektrycznym. To ciekawa koncepcja, łącząca w sobie wolność i prostotę korzystania roweru tradycyjnego, napędzanego siłą mięśni, z radością płynącą z bezwysiłkowej jazdy dzięki zastosowaniu napędu – wspomagania elektrycznego.

Choć nadal rowery elektryczne mogą nie istnieć dość silnie w naszej, polskiej świadomości i realiach, ani nie są na szczycie intencji zakupowej, ten segment rozwija się naprawdę ciekawie. Swoje e-rowery terenowe ma… Jeep. Przepięknie estetycznie rowery miał w swojej ofercie kiedyś także Peugeot, choć teraz promuje koncepty e-rowerów składane do rozmiarów… grubszej walizki i wyglądające po złożeniu jak karuzela wyniesiona z placu zabaw przez złomiarzy wraz z kompletem kabli z wcześniejszego skoku na trakcję PKP. Serię elektryczną ma swojej ofercie również Kellys, choć to już stricte rowerowa marka. Jednak w każdym przypadku brakuje takim „rowerom” dobrej dystrybucji, a i ceny ich popularyzacji nie pomagają.

Ten problem częściowo rozwiązuje wykorzystanie sieci dystrybucji Harley Davidson (w każdym razie w Europie, bo w Polsce to trochę radość na wyrost).

Niezmiernie cieszymy się, że możemy wprowadzić doskonały produkt do oferty dealerów Harley-Davidson w całej Europie. Naszym zdaniem połączenie świetnego produktu, szybko rozwijającego się rynku i sieci zaangażowanych dealerów to gwarantowany sukces - mówi Jason Huntsman, prezes Serial 1. - Dynamiczny, szybko rozwijający się rynek rowerów elektrycznych to zwiastun globalnej rewolucji w dziedzinie mobilności – dodaje Aaron Frank, Dyrektor Marki w Serial 1. – Dzięki możliwości oferowania e-rowerów Serial 1 poprzez sieć dealerów w całej Europie firma Harley-Davidson odgrywa kluczową rolę we wspomnianej rewolucji w dziedzinie mobilności, a samo rozwiązanie Serial 1 to synonim niepowtarzalnych wrażeń i radości z jazdy – gwarancja dobrej zabawy oraz swobody.

Serial 1 w pigułce

Czym chwali sie Serial 1 Powered by Harley-Davidson? Po pierwsze jakością wykonania, opracowaniem z wykorzystaniem inteligentnego, skoncentrowanego na użytkowniku projektu (cokolwiek firma ma tu na myśli) i wykonane przy użyciu najbardziej zaawansowanej technologii. Do tego prostą, intuicyjną obsługą oraz gwarancją dobrej zabawy i przyjemności z jazdy rowerem ze wspomaganiem elektrycznym.

Dla typowych zjadaczy chleba to ten temat jeszcze przez długi czas nie będzie w polu ich zainteresowania ze względu na cenę, ale trzeba zauważyć, że amatorów rowerów z najwyższych półek taki e-rower może zainteresować, ponieważ topowe rowery kosztują podobne pieniądze. Cena Serial 1, tego nazwijmy go „e-Harleya”, zaczyna się od 16 tys. zł, a kończy na 21 551 zł.

Prawdopodobnie, za popularyzacją e-rowerów będą w niedalekiej przyszłości stali nie Amerykanie z legendarnymi markami, a Chińczycy ze swoimi tak naprawdę „bezmarkami”, których EBIKE kosztuje dla porównania 3 118 zł. Jednak jakość, to już wtedy zupełnie inny i „wtórny” temat.