Praca zdalna. Dla kogo plusy, a dla kogo minusy?

Jednym ze skutków społecznych i ekonomicznych, które spowodowała w ciągu ostatnich dwóch lat jest praca zdalna. Zostaliśmy do niej zmuszeni, ale okazało się, że dzięki nowoczesnym narzędziom, rozmaitym aplikacjom, internetowi taka forma wykonywania obowiązków zawodowych jest skuteczna, często nawet bardziej wydajna niż praca stacjonarna. Pracodawcy muszą jednak przygotować się na jej formalne wprowadzenie.

Konieczny – jak się okazuje na podstawie badań – jest jednak bezpośredni kontakt ze współpracownikami i menedżerami. Przynajmniej co jakiś czas. Wpływa to pozytywnie nie tylko na psychikę pracownika, ale także przyczynia się do lepszego funkcjonowania na rynku całej firmy.

Pracodawcy stają przed nowymi wyzwaniami. Coraz częściej potencjalni pracownicy przychodzący na rozmowy rekrutacyjne jako warunek podjęcia pracy wymieniają możliwość pracy zdalnej. Zaakceptowanie tej propozycji przez pracodawcę często nie jest łatwe.

Z pewnością nie ułatwią tego zmiany w kodeksie pracy wprowadzające pracę zdalną. Obowiązkowe rozliczenia pomiędzy pracodawcą a pracownikami to jedna ze sprawa, które utrudnią jej zastosowanie w firmach.

Pracodawca będzie zobowiązany do zapewnienia pracownikowi nie tylko urządzeń do jej wykonywania ale też instalację, serwis, konserwację narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej. Alternatywnie pracodawca ma pokryć niezbędne koszty z tym związane.

Dodatkowo pracodawca ma pokryć koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej. Może to zastąpić ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanym kosztom ponoszonym przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej. I to już nie będzie takie proste. Może spowodować konflikty, które będą mogły być przez pracownika wykorzystane np. sądach pracy w przypadku jego zwolnienia. Dochodzi do tego jeszcze m. in. ustalenie kosztów zużycia sprzętu i materiałów. Pracodawcy będą zmuszeni do wprowadzenia dodatkowych ewidencji.

„Zdalni” pracownicy znajdą się pod specjalnym nadzorem. Już się pojawiają specjalne aplikacje pozwalające na kontrolę pracy zdalnej, a zapewne będzie ich coraz więcej. Również takich umożliwiających zarządzanie, planowanie, wytyczanie zadań. Pracodawca będzie mógł śledzić aktywność pracownika w czasie rzeczywistym, uzyska możliwość dokonania zrzutów z ekranu komputera, a nawet będzie w stanie rejestrować naciśnięcia klawiszy.

Praca zdalna, hybrydowa zawitała na dobre do gospodarki. Jak się okazuje ma plusy i minusy. Jak na razie plusy przeważają u pracownika. Pracodawca, zwłaszcza po zmianach w regulacjach prawnych będzie musiał dokonać wielu zmian w funkcjonowaniu firmy. Ponosząc koszty finansowe i organizacyjne.

Robert Olesiński