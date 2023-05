To dzięki rodzimym przedsiębiorcom Polska odnosi sukcesy

My, Polacy, zawsze byliśmy dumni z faktu, że odczuwamy silny związek z naszą ojczyzną. Pielęgnujemy rocznice ważnych wydarzeń historycznych, podtrzymujemy pamięć o narodowych bohaterach, podkreślamy i czcimy ich heroizm oraz zasługi położone dla naszej wolności. Zdecydowana większość z nas zapytana o to, czy czuje się patriotami, bez wahania odpowiedziałaby twierdząco. Świadomość takiego stanu rzeczy jest naprawdę wspaniała i budująca!

Jestem jednak przekonany, że patriotyzm niejedno ma imię i powinniśmy go umieć manifestować w różnych sytuacjach życiowych, nie tylko w tych podniosłych i świątecznych. Jednym z takich wymiarów, o których dobrze jest pamiętać na co dzień i którego nie możemy zaniedbać, jest kwestia naszych nawyków konsumenckich. To bowiem przy półce sklepowej, przy wyborze produktu, który zamierzamy włożyć do koszyka, czy usługi, z której chcemy skorzystać, ujawnia się nasza patriotyczna postawa – czy odpowiedzialnie myślimy o polskiej gospodarce i wspólnocie, jaką stanowimy?

Czy bierzemy pod uwagę fakt, że wspierając polskich wytwórców, handlowców i usługodawców, przyczyniamy się do pomyślności ojczyzny, której największą siłą jest rodzima przedsiębiorczość i kapitał? I wcale nie są to czcze zaklęcia czy pobożne życzenia, lecz twarde fakty. Z analiz specjalistycznych firm audytorskich jasno wynika bowiem, że taka patriotyczna zmiana nawyków konsumenckich oznacza dodatkowe miliardy wpływające rocznie do polskiego budżetu.

A to właśnie dzięki rodzimym przedsiębiorcom, rodzimemu biznesowi Polska może odnosić i odnosi sukcesy. Dlatego każdemu z nas, wcielającemu się w trakcie zakupów w rolę konsumenta, powinna przyświecać myśl, że rodzime produkty, producenci i usługodawcy są tymi, którym naprawdę warto dać szansę. Że to swoisty test z naszego przywiązania do polskości. I nie ma w tym nic złego czy zdrożnego.

Z takiego mechanizmu promowania i wspierania własnych producentów od lat z powodzeniem korzystają rozwinięte państwa Europy Zachodniej. Gołym okiem widzimy ich dbałość o rodzimych wytwórców, grupy zakupowe czy całe łańcuchy dostaw. Dlatego i my nie powinniśmy mieć żadnych obiekcji, by w podobny sposób wyrażać polski gospodarczy patriotyzm. Jest on bowiem właściwy dla dojrzałych społeczeństw państw rozwiniętych, w których świadomość marki swojego kraju i jakości rodzimych produktów stanowi ważny element narodowej tożsamości.

Nie sposób w tym miejscu nie powiedzieć o tym, że wspieranie polskiego kapitału, polskich producentów i przedsiębiorców jest filozofią działania i sednem polityki naszego rządu. Świadczy o tym wiele posunięć, na które się zdecydowaliśmy w ostatnich latach. Obniżyliśmy stawki VAT i CIT, w czasie pandemii wprowadziliśmy tarcze antykryzysowe dla firm, jesteśmy w czołówce krajów Unii Europejskiej, które najszybciej redukują lukę VAT-owską, obniżyliśmy ZUS dla przedsiębiorców, z determinacją walczymy z szarą strefą, a różne cele społeczne realizujemy bez podnoszenia podatków. A to przecież nie koniec. Szykujemy kolejne rozwiązania, które będą miały za zadanie ułatwić życie polskich przedsiębiorców. Wszystko po to, by mogli oni jak najlepiej się rozwijać.

Dziękuję inicjatorom i partnerom akcji „Kupuję, bo polskie” za stworzenie płaszczyzny, która umożliwia Polakom namysł nad ich wyborami konsumenckimi, a zarazem dostarcza niezbędnej wiedzy do rozpoznania polskich marek i wyrobów rodzimej produkcji. Cieszę się, że temat polskiego patriotyzmu gospodarczego został podjęty przez redakcje „Gazety Bankowej” i tygodnika „Sieci”, których renoma i zasięg dają szansę na szerokie dotarcie z apelem o nieustawanie we wspieraniu polskich producentów i usługodawców.

To sprawa naprawdę wielkiej wagi. Jestem bowiem przekonany, że w obecnej dobie, a zwłaszcza szybko zmieniającej się sytuacji międzynarodowej, naszą miłość do ojczyzny powinniśmy przekuwać w działania wspierające jej jak najszybszy rozwój gospodarczy. Dlatego zachęcam wszystkich, byśmy naszymi wyborami konsumenckimi pomagali tym, którzy swoim wysiłkiem, przedsiębiorczością i kreatywnością budują dobrobyt i pomyślność Polski.

Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów