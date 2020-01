Fuzja najlepiej smakuje na zimno, czyli Petru znów zachwyca

Wiemy czym chce zająć się Ryszard Petru. Pocztą pantoflową, a raczej kulą śniegową, na Twitterze użytkownicy udostępniają ogłoszenie o pracę. Na jego podstawie można wnioskować czym zajmie się jedna z wyroczni, by nie umniejszać, Pytia polskiej gospodarki. Prawdopodobnie chodzi o fuzje

Petru Finanse, którego strona internetowa na szczęście już działa, pisze o sobie w ogłoszeniu Jesteśmy firmą wyspecjalizowaną w świadczeniu profesjonalnych usług doradczych z zakresu bankowości inwestycyjnej dla przedsiębiorców oraz funduszy private equity, w szczególności takich jak fuzje i przejęcia (M&A), a także w zakresie doradztwa inwestycyjnego i zarządzania portfelem inwestycyjnym

Ryszard Petru poszukuje obecnie analityka finansowego. W ogłoszeniu o pracę, pośród poszukiwanych kompetencji, firma podaje:

Zdolności analityczne połączone z umiejętnością rozwiązywania problemów pod presją czasu. Potwierdzone zainteresowanie tematyką fuzji i przejęć przedsiębiorstw i corporate finance oraz inwestycjami w sektorze private equity.

Wśród obietnic dla szczęśliwego kandydata znajduje się m.in.:

Możliwość współpracy z doświadczonym zespołem i szybka możliwość awansu (skróca ścieżka kariery) [pisownia oryginalna - red.]

Ogłoszenie Petru Finance - fragment / autor: Fratria

Choć nie wiemy, co skróca ścieżka kariery oznacza, to domyślamy się kto skróca. Wierzymy, że udokumentowane sukcesy w prowadzeniu finansów w dotychczasowej ścieżce kariery pana Ryszarda mówią same za się. Z tymi fuzjami jednak trochę strach. Ale kto wie, może Ryszard Petru przypadkiem wynajdzie jakiś jej nowy rodzaj, np. jako pierwszy przeprowadzi zimną fuzję. To byłoby coś…

Żałujemy tylko, że na stronie internetowej jego firmy nie ma zakładki „O nas”… ale z drugiej strony, parafrazując samego R. Petru, może wyszedł on z założenia, że Wszyscy wszystko [już] wiedzą…

red.