Rewolucja Blockchain - Finansowy Bunt

Krach z 2008 roku odcisnął piętno na nas wszystkich. Można by pokusić się o nazwanie go momentem opamiętania, który zweryfikował branżę bankową. Stało się jednak coś zupełnie przeciwnego

Regulatorzy finansowi przymknęli oko na nadmierne zadłużanie się Wall Street, City i innych instytucji. Agencje ratingowe nadawały oceny AAA bezwartościowym produktom finansowym, tworząc iluzję nieskazitelnego zarządzania ryzykiem przez banki. To z kolei doprowadziło do szału nieodpowiedzialnego pożyczania pieniędzy, który w końcu uderzył najbardziej w zwykłych ludzi, a nie instytucje, które udzielały tych pożyczek. Pęknięcie bańki mieszkaniowej, które zapoczątkowało największy krach finansowy od czasów Czarnego Czwartku, spowodowało, że wielu osobom groziły eksmisje, a tylko mały procent z prezesów banków nie został pociągnięty do odpowiedzialności.

Zamiast tego banki zostały dofinansowane, a ich pracownikom udało się nawet zgarnąć kilka premii. Jasne, gdyby Rezerwa Federalna nie wpompowała w branżę około 20-30 miliardów dolarów, mielibyśmy do czynienia z kryzysem na znacznie większą skalę niż w 1929 roku, ale nie zmienia to faktu, że to „ratowanie” przedłużyło istnienie oligarchii trzydziestu instytucji bankowych, jeszcze bardziej utrwalając centralną pozycję finansów we współczesnym świecie.

Z drugiej strony, chaos i kryzys prowadzą do możliwości zmiany - próby zreformowania branży zakończyły się fiaskiem, a Occupy Wall Street nie osiągnęło wiele poza wybiciem kilku szyb i pomalowaniem sprayem Wall Street czasem zabawnym, ale jednak odrażającym graffiti. Ostatecznie, reforma może przyjść tylko z zewnątrz - wymaga zakłóceń i wierzę, że zbliżamy się coraz bardziej do tego momentu. Ostatnie innowacje technologiczne dają nam wreszcie możliwość zapewnienia, że nie powtórzymy błędów z przeszłości. Technologia blockchain i dynamicznie rozwijająca się branża krypto walut to kamienie milowe, które mogą pozwolić nam zagwarantować, że nie powtórzymy błędów, które doprowadziły do wielkiego kryzysu z 2008 roku.

Technologia blockchain eliminuje instytucjonalnego pośrednika w transakcjach finansowych. Jest to platforma umożliwiająca tworzenie tzw. aplikacji DeFi (Decentralised Finance), które każdemu użytkownikowi przypisują identyfikowalny, automatycznie generowany kod. Użytkownicy działają w zautomatyzowanym, niepotrzebującym zaufania środowisku, w którym są w pełni odpowiedzialni za zarządzanie swoim kapitałem. Każda wymiana jest następnie zapisywana w bloku danych i jest publicznie dostępna dla każdego użytkownika blockchain, co wprowadza poziom przejrzystości, którego banki nigdy nie będą w stanie osiągnąć - wszystko jest zapisane, a co więcej, nie ma potrzeby korzystania z pośredników oceniających produkt krypto walutowy; wybierasz swój produkt i możesz to zrobić w kilka sekund, unikając zbędnej biurokracji. Wszystko zależy od Ciebie.

Wiele osób oczywiście wyraziło obawy dotyczące rentowności krypto walut i zakwestionowało ich potencjał, aby stać się przyszłością finansów. Bitcoin wciąż jest wysoce zmiennym aktywem, którego cena może spaść o 30 tysięcy dolarów w ciągu kilku tygodni. Zbyt wiele projektów opiera się również na sukcesie BTC - jeśli najpopularniejsza krypto waluta spada, pozostałe idą jej śladem. DeFi Apps na Ethereum wciąż są w wersjach beta, a użytkownicy narzekają na rozregulowane ceny gazu. Nie ma wątpliwości, że krypto waluty to ryzykowne aktywa, które wciąż znajdują się we wczesnej fazie rozwoju. Jednak na początku stycznia 2020 roku branża DeFi była wyceniana na 600 milionów dolarów. W marcu 2021 r. ów wycena wzrosła ona do zdumiewających 45 miliardów dolarów, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu branżą, ale także o zwiększającej się adopcji. Co więcej, pomimo wysokiej zmienności, Bitcoin był najlepiej radzącym sobie aktywem finansowym w ciągu ostatnich dwunastu lat.

Niektórzy sceptycy są bardziej uparci i wyznają, że krypto waluty będą niewypałem. Banki takie jak HSBC prawnie zakazały swoim klientom zakupu jakichkolwiek aktywów krypto walutowych, twierdząc, że wspomniana wyżej zmienność czyni je zbyt ryzykowną inwestycją. Te twierdzenia przywołują na myśl początki Internetu, kiedy nikt nie wierzył, że sieć stanie się istotną częścią naszego życia. Artykuł z 1995 roku, opublikowany przez Newsweek, sugerował, że „żadna baza danych online nie zastąpi twojej codziennej gazety”; inny artykuł, z tego samego roku, twierdził, że Internet będzie „supernową”, która „katastrofalnie upadnie w 1996 roku”. Dziś możemy uznać takie stwierdzenia za dość zabawne, ale są one potrzebne, aby zrozumieć, że wątpliwości i sceptycyzm towarzyszą każdemu projektowi, który twierdzi, że zmieni naszą codzienną rzeczywistość. Potencjał krypto walut polega na trwałej zmianie branży finansowej poprzez stworzenie pozbawionego zaufania, przejrzystego i wydajnego ekosystemu, w którym to jednostka, a nie bank, ma władzę.

Tymczasem Blockchain i DeFi przynoszą rewolucję, która położy kres dominacji dotychczasowych instytucji bankowych przedkładających zysk nad klienta. Niedawny wzrost „nacjonalistycznych populistów” w całym świecie zachodnim został opisany przez wielu jako rewolucja - prawdziwym buntem jest jednak ten, który uderza w elity finansowe i bankowe tam, gdzie boli je najbardziej: w ich pieniądze.

Paweł Łaskarzewski

Paweł Łaskarzewski jest współzałożycielem Synapse Network. Doświadczony konsultant technologiczny, który pracował między innymi dla takich klientów jak B/E Aerospace, WizzAir, Nestle, Coca-Cola i EuroSport.