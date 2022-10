Po ataku na most wśród Rosjan - panika!

Tak jak było do przewidzenia bolszewicy, zgodnie ze swoim dzikim zwyczajem mszczą się za niepowodzenia atakując cywilów.

Wczoraj ostrzelali bloki mieszkalne w Zaporożu. Dziś z rana dokonano ostrzałów rakietowych ścisłego centrum Kijowa. Uderzenie musiało być silne, jako że kilka poprzednich było skuteczniej przechwytywane przez obronę p.lot. Są już niestety doniesienia o zabitych i rannych.

Z Krymu dochodzą zaś informacje o panice wśród rus kolaborantów ale i wojskowych. Ludzie ustawiają się w kolejkach do promów przez cieśninę kerczeńską. Nie wierzą w zapewnienie o „zapasach żywności na 100 dni”.

Pojawiła się bardzo ciekawa informacja logistyczna. Czemu most krymski jest tak istotny? Otóż podobno (może ktoś to zweryfikuje) to główna nitka zapatrywania wojsk na południu Ukrainy!!!

Linie kolejowe w Donbasie są połączone z Rosją, ale nie zintegrowane z liniami do Mariupola, Melitopola czy Chersonia. A to oznacza że w przypadku dłuższego wyłączenia „dumy putina” z użytkowania, wojska pod Chersoniem zaczną cierpieć na zupełny brak dostaw.

Promy, rurociągi itp. nie zapewnią odpowiednie ilości zaopatrzenia, przede wszystkim w paliwo. Tymczasem linie przez Tokmak są już pod ogniem HIMARS-ów lub nawet artylerii.