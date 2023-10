Euforia na akcjach spółek Skarbu Państwa

Aby mieć pieniądze, nie można pozwalać na to, żeby Polska była rabowana przez mafie vatowskie; Polska będzie rabowana, jeśli tamci zwyciężą, bo to nawet nie jest kwestia ich woli, to jest kwestia ich powiązań, ich sposobu myślenia - powiedział w środę w Krakowie prezes PiS Jarosław Kaczyński