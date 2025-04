Jak poruszać się po taryfach Trumpa: odpowiedzi na najważniejsze pytania inwestorów

W ostatnich dniach globalne rynki pogrążyły się w chaosie w następstwie historycznych ceł ogłoszonych przez prezydenta Donalda Trumpa – to najpoważniejsza perturbacja od czasu załamania wywołanego pandemią COVID-19. Nagły wzrost zmienności wywołał niepokój wśród inwestorów, którzy poszukują teraz jasnych wskazówek. Jacob Falkencrone, główny strateg inwestycyjny w Saxo, poniżej odpowiada na najistotniejsze pytania, z którymi mierzą się inwestorzy – oferując jasne wyjaśnienia, spokój oraz praktyczne wskazówki, które pomogą poruszać się w warunkach niepewności.

Dlaczego rynki akcji się załamują?

Rynki finansowe mają jedną wspólną alergię: niepewność. Cła nałożone przez administrację Trumpa – na poziomach niespotykanych od ponad stulecia – tę niepewność potęgują. Stany Zjednoczone wprowadziły bezprecedensową, ogólną stawkę celną w wysokości 10% na niemal wszystkie towary importowane, a w przypadku kluczowych partnerów handlowych, takich jak Chiny czy Europa, cła są znacznie wyższe. Inwestorzy obawiają się, że działania te mogą wywołać reakcje odwetowe, co grozi eskalacją globalnej wojny handlowej. Takie wydarzenia zakłócają międzynarodowe łańcuchy dostaw i mogą istotnie obniżyć zyski przedsiębiorstw. Globalną gospodarkę można porównać do misternie utkanej pajęczej sieci – zakłócenie jednej części wprawia w drganie całą strukturę.

Na ile powinienem się martwić?

Zaniepokojenie? Jak najbardziej. Panika? Zdecydowanie nie. Wzmożona zmienność rynkowa naturalnie budzi niepokój, ale działanie pod wpływem paniki rzadko przynosi korzyści. Dane historyczne jednoznacznie pokazują, że rynki mają tendencję do odbudowy po spadkach. Poziom twojego niepokoju powinien być dostosowany do twoich celów finansowych oraz horyzontu inwestycyjnego. Jeśli do emerytury masz jeszcze wiele lat, obecne spadki mogą wręcz stanowić okazję inwestycyjną. Z kolei w przypadku krótszego horyzontu czasowego lub potrzeb płynnościowych, warto rozważyć ostrożne dostosowanie portfela w kierunku bardziej defensywnym. Pamiętaj: zmienność to nie wróg – to koszt uczestnictwa w rynku, a historycznie nagradzani są cierpliwi inwestorzy.

Jak bardzo jest źle w ujęciu historycznym?

Ostatnie spadki rynkowe są dotkliwe – same tylko amerykańskie akcje straciły ponad 6 bilionów USD w ciągu zaledwie dwóch sesji, co przypomina tempo spadków obserwowane podczas kryzysu finansowego w 2008 roku oraz krachu COVID-19 w 2020 roku. Rynki globalne – od Europy po Azję – również doświadczają historycznych wyprzedaży, z niektórymi indeksami notującymi największe spadki od czasów światowego kryzysu finansowego. Jednak kontekst historyczny daje pewną perspektywę. Większość rynków niedźwiedzia w przeszłości odrabiała straty w pełni w ciągu dwóch lat, a często nawet szybciej. Obecna sytuacja może być niekomfortowa, ale historia zdecydowanie premiuje cierpliwych inwestorów, którzy zachowują dyscyplinę.

Dlaczego Trump wprowadza te cła?

Trump przekonuje, że Ameryka potrzebuje „resetu” w polityce handlowej, twierdząc, że Stany Zjednoczone były przez dekady krzywdzone w globalnej wymianie handlowej. Wprowadzone cła mają na celu wymuszenie korzystniejszych warunków handlowych z partnerami zagranicznymi, ochronę krajowych sektorów przemysłowych oraz ograniczenie deficytu handlowego. Krytycy oceniają te działania jako ryzykowną grę z globalną gospodarką i próbę osiągnięcia krótkoterminowych celów politycznych kosztem długoterminowego wzrostu. W istocie Trump prowadzi grę o wysoką stawkę, przypominającą poker – stawia wszystko na jedną kartę, próbując zmusić innych graczy do ustępstw, jednocześnie narażając się na poważne konsekwencje w razie niepowodzenia. Czy powinienem sprzedać akcje, czy kupować więcej, skoro są teraz tańsze? Unikaj sprzedaży pod wpływem paniki – to zły pomysł, który prowadzi do trwałych strat. Zamiast tego rozważ, czy selektywne zakupy mają sens w twoim przypadku. Inwestowanie w akcje wysokiej jakości spółek po obniżonych cenach w czasie wyprzedaży rynkowej może przynieść znaczne korzyści cierpliwym inwestorom w długim terminie. Kluczowe jest jednak strategiczne podejście – unikaj spekulacyjnych zakupów i nie angażuj nadmiernie kapitału w pojedyncze aktywa. Zachowaj dyscyplinę i rozwagę. Na rozchwianych rynkach to właśnie przemyślane, selektywne inwestowanie przynosi lepsze rezultaty niż decyzje podejmowane pod wpływem emocji.

Jakie okazje inwestycyjne mogą wyniknąć z obecnej zmienności?

Zmienność rynkowa stwarza wyjątkowe okazje do zakupu wysokiej jakości akcji i ETF-ów po atrakcyjnych, obniżonych wycenach. Warto rozważyć sektory o defensywnym charakterze, które wykazują się relatywną odpornością na wahania koniunktury – takie jak opieka zdrowotna, dobra konsumpcyjne podstawowej potrzeby oraz sektor użyteczności publicznej. Dobrym rozwiązaniem może być również ekspozycja poprzez szeroko zdywersyfikowane ETF-y, takie jak MSCI AC World, które oferują natychmiastową dywersyfikację geograficzną i sektorową przy ograniczonym ryzyku w okresach niepewności.

Warto korzystać z narzędzi takich jak SaxoTraderGO, które umożliwiają łatwe tworzenie list obserwowanych instrumentów. Dynamiczne listy utworzone przy użyciu screenera SaxoTraderGO ułatwiają szybką identyfikację okazji inwestycyjnych podczas spadków na rynku, pozwalając inwestorom na aktywne zarządzanie swoimi strategiami zamiast tylko reagowania na zmiany rynkowe.

Czy powinienem dostosować swoją strategię inwestycyjną?

Unikaj gwałtownych zmian – rzadko przynoszą pozytywne efekty. Zamiast tego rozważ delikatne dostrojenie portfela, aby upewnić się, że jest odpowiednio zdywersyfikowany i zrównoważony. Warto rozważyć zwiększenie ekspozycji na sektory defensywne, obligacje skarbowe oraz instrumenty indeksowane inflacją. Regularne rebalansowanie portfela pozwala utrzymać docelowy poziom ryzyka bez przesadnej reakcji na krótkoterminowe zawirowania. Inwestowanie w czasie zmienności przypomina żeglugę przez wzburzone morze, podczas której niewielkie, przemyślane korekty pozwalają utrzymać właściwy kurs. Jacob Falkencrone w prognozach Saxo na II kwartał 2025 roku pisze, że niegdyś prosty plan inwestowania w kilku wiodących gigantów technologicznych i oczekiwanie na pewny wzrost stał się znacznie bardziej skomplikowany i niepewny. Era łatwych zysków może być już za nami, a po dwóch latach wyjątkowych zwrotów z akcji na poziomie ponad 20%, rynki stoją teraz przed koniecznością zweryfikowania rzeczywistości. Skoncentrowane zwroty z poprzednich lat stwarzają obecnie znaczne ryzyko, co sprawia, że ważniejsze niż kiedykolwiek jest zbudowanie dobrze zbilansowanego portfela. Pomimo rosnącego ryzyka, ekspert Saxo nadal przewiduje wzrost globalnych rynków akcji, choć spodziewa się po drodze dużej zmienności. Inwestorzy muszą stawić czoła szybko zmieniającemu się środowisku, które charakteryzuje się podwyższonym ryzykiem recesji, zakłóceniami geopolitycznymi oraz zmieniającą się polityką fiskalną. Strategiczna dywersyfikacja, defensywne pozycjonowanie i selektywna ekspozycja międzynarodowa będą miały kluczowe znaczenie dla poruszania się po zmienności i niepewności.

Czy powinienem martwić się inflacją?

Tak – cła mają bezpośredni wpływ na wzrost cen konsumpcyjnych. Aktualne prognozy sugerują, że nowe cła mogą istotnie podbić inflację, co w praktyce oznacza spadek siły nabywczej konsumentów. Włączenie do portfela inwestycji chroniących przed inflacją, takich jak obligacje indeksowane inflacją, może stanowić skuteczne zabezpieczenie. Inflacja działa jak powolny wyciek – na początku ledwo zauważalny, ale z czasem może wyrządzić poważne szkody, jeśli zostanie zignorowany.

Jakie będą długoterminowe skutki gospodarcze, jeśli wojna handlowa eskaluje? Jeśli konflikt handlowy będzie nadal eskalować, możemy spodziewać się poważnych konsekwencji makroekonomicznych. Globalne łańcuchy dostaw mogą zostać zerwane, inwestycje biznesowe wstrzymane, a wzrost gospodarczy na świecie może gwałtownie spowolnić. Wzajemnie powiązana ze sobą sieć globalnej gospodarki oznacza, że szkody wynikające z przedłużającej się wojny handlowej mogą mieć szerokie reperkusje. Taki konflikt handlowy, jeśli się przedłuży, jest analogiczny do odcięcia dostępu do tlenu dla globalnego wzrostu gospodarczego – nie skutkuje natychmiastowym załamaniem, ale powoduje stopniową utratę dynamiki.

Czy zmierzamy ku recesji?

Ryzyko recesji zdecydowanie wzrosło. Czołowi ekonomiści i instytucje finansowe obecnie oceniają, że istnieje znaczące prawdopodobieństwo recesji, jeśli cła pozostaną wysokie lub będą dalej eskalować. Niemniej jednak recesja wciąż nie jest pewna. Wiele zależy od tego, czy negocjacje złagodzą napięcia handlowe oraz jak zareagują rządy i banki centralne. To jeszcze nie burza, ale chmury burzowe szybko się zbierają.

Jak rynki odzyskiwały siłę w przeszłości?

Historia daje pewne poczucie bezpieczeństwa, ponieważ rynki w przeszłości wykazywały ogromną odporność. Nawet najgłębsze spadki rynkowe ostatecznie się odwracały. Po kryzysie finansowym z 2008 roku oraz krachu na rynkach wywołanym pandemią COVID-19, ceny akcji odbiły się mocno, nagradzając tych, którzy zachowali spokój. Inwestorzy, którzy przetrwali okresy zmienności, zazwyczaj osiągali znaczące zyski w trakcie okresów odbudowy. Zatem, patrząc z perspektywy historycznej, cierpliwość przynosiła znacznie większe korzyści niż próby ustalenia momentu wejścia na rynek. Patrząc wstecz, każdemu większemu spadkowi towarzyszyły ostatecznie znaczące odbudowy, więc cierpliwość w inwestowaniu jest bardzo opłacalna.

Jak mogę zabezpieczyć mój portfel?

Jacob Falkencrone podkreśla, że najskuteczniejszą obroną zawsze jest dywersyfikacja – rozproszenie ryzyka na różne sektory, regiony geograficzne i klasy aktywów. Rozważ dodanie do portfela akcji defensywnych, bezpiecznych obligacji skarbowych oraz aktywów chroniących przed inflacją, takich jak obligacje indeksowane inflacją. Unikaj sprzedaży pod wpływem paniki lub nie działaj zbyt konserwatywnie, np. nie trzymaj nadmiernych ilości gotówki. Traktuj dywersyfikację jako pas bezpieczeństwa dla swojego portfela – nie eliminuje ona ryzyka całkowicie, ale znacznie zwiększa szanse na bezpieczne przetrwanie krachu.

Jak najlepiej poruszać się w obliczu obecnej zmienności?

• Zachowaj spokój: Powstrzymaj się od emocjonalnych decyzji, takich jak sprzedaż pod wpływem paniki.

• Trzymaj się swojej strategii inwestycyjnej: Wyraźnie zapisz swoje cele inwestycyjne, nawet w formie prostej notatki: „Inwestuję na następne 10 lat, dążąc do wzrostu długoterminowego. Akceptuję krótkoterminowe spadki i dokonam rebalansowania raz w roku.” Spisanie planu pomoże ci zachować równowagę w okresach zmienności, zaskakująco skutecznie uspokajając nerwy.

• Rebalansuj regularnie: Utrzymuj alokację aktywów zgodną z twoimi celami.

• Bądź poinformowany, ale nie obsesyjny: Nie pozwól, aby wiadomości rynkowe przytłoczyły twoją ocenę sytuacji – skup się na swoich celach. Korzystaj z narzędzi, takich jak screener w SaxoTraderGO i aktualizacje rynkowe, aby identyfikować okazje, nie goniąc za każdą sensacją.

Poruszanie się po burzliwych rynkach wymaga stabilnej ręki i klarownej wizji, dlatego zachowaj dyscyplinę i pozwól, by prowadził cię twój plan inwestycyjny.

Podsumowanie

Burze na rynkach finansowych, podobnie jak w naturze, są nieuniknione, ale zawsze się kończą. Inwestorzy, którzy zachowają spokój, dyscyplinę i strategiczne podejście, zazwyczaj wychodzą z nich nie tylko nietknięci, ale silniejsi i lepiej przygotowani na przyszły wzrost.