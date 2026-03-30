Złoto na zbrojenia: przegadana okazja, którą wykorzystali Francuzi

Od początku marca dyskusja wokół strategicznych programów SAFE mija nam nad Wisłą na jałowych sporach dotyczących kompetencji instytucji finansowych, prezesa NBP, Prezydenta RP i wykazywania wyższości pożyczania nad wykorzystaniem własnych zasobów zgromadzonych w rezerwach banku centralnego. Tymczasem Francja bez zbędnego rozgłosu wdrożyła rozwiązanie, które w Warszawie zostało okrzyknięte niemożliwe lub szkodliwe.

Bank Francji, realizując strategię niemal identyczną z tą proponowaną przez prezesa NBP prof. Adama Glapińskiego oraz prezydenta Karola Nawrockiego, udowodnił, że aktywne zarządzanie rezerwami złota może przynieść państwu korzyści w miliardowej skali. Paryż de facto zrealizował wizję szefa polskiego banku centralnego, podczas gdy w Polsce projekt „SAFE 0 procent” został skutecznie zablokowany przez polityków koalicji rządowej.

»» O znaczeniu zasobów złota w NBP czytaj tutaj:

Złota kotwica w NBP

Szkoda okazji

Mechanizm zastosowany przez Banque de France był oparty na ekonomicznym pragmatyzmie. Bank centralny Francji wygenerował znaczący zysk, wykorzystując operacje sprzedaży i odkupienia (!) części własnuch zasobów kruszcu. Według oficjalnego raportu Banque de France, to właśnie te operacje rynkowe pozwoliły na wykazanie dodatnich wyników finansowych, co wprost przełożyło się na stabilność budżetową kraju. Bank Francji przeprowadził operację modernizacji zasobów (sprzedaż i odkup 129 ton złota), co wygenerowało ok. 11 mld euro zysku (ok. 48 mld zł). Pozwoliło to bankowi pokryć straty i wykazać zysk netto za 2025 r. w wysokości 8,1 mld euro.

Francuzi nie bali się i pokazali premierowi Donaldowi Tuskowi i ministrowi finansów, Andrzejowi Domańskiemu jak to się robi nad Sekwaną. Szkoda…

„Francja sprzedała rezerwy złota i zarobiła.” Prezes NBP prof. Adam Glapiński chce zrobić to samo i przeznaczyć na uzbrojenie Polski. Ale Tusk woli zadłużyć Polskę na pokolenia, bo tak mu kazali - tak podsumował we wpisie na X europoseł Jacek Saryusz-Wolski.

Propozycja „SAFE 0 procent” prof. Adama Glapińskiego i prezydenta Karola Nawrockiego zakładała, że nadzwyczajny zysk Narodowego Banku Polskiego, wypracowany dzięki umiejętnemu zarządzaniu aktywami, mógłby zasilić Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. W czasie tak dynamicznie rosnącego zagrożenia na wschodniej flance NATO, środki te mogłyby stać się fundamentem finansowania najnowocześniejszego uzbrojenia, np. śmigłowców uderzeniowych Apache. Może to pogodziłoby rządową „wrażliwość” i interes bezpieczeństwa Polsko. Bo jak na razie zamiast merytorycznej debaty o bezpieczeństwie narodowym, propozycja stała się zarzewiem konfliktu politycznego, w którym rządowi ekonomiści i politycy koalicji skupili się bardziej na blokowaniu inicjatywy prezydenta i szefa NBP niż na racjonalnym i sprawnym działaniu dla kraju.

Prezes NBP prof. Adam Glapiński: zgromadzimy docelowo 700 ton kruszcu / autor: materiały prasowe NBP

Pociąg ze złotem odjeżdża

Trzeba zauważyć, że dynamika rynków światowych w marcu 2026 roku wyjątkowo sprzyjała takim działaniom. To jednak czas wyjątkowej zmienności, w którym złoto – tradycyjnie uznawane za bezpieczną przystań – uległo gwałtownej korekcie notowań na rynku. Na początku miesiąca, dokładnie 2 marca 2026 roku, notowania złota osiągnęły spektakularny poziom, oscylując w granicach 5311 USD za uncję. Tak wysoka wycena była napędzana eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz obawami o podaż energii. Kruszec sforsował barierę 5400 USD w ujęciu intraday, co wielu analityków uznało za szczyt panicznego popytu na bezpieczne aktywa. Jednak w miarę upływu tygodni bojowe nastroje uległy zmianie. Na koniec marca cena złota spadła do poziomu 4500-4570 USD za uncję. Oznacza to spadek o blisko 15 proc. (ponad 750 dolarów na uncji) w ciągu zaledwie czterech tygodni.

»» O notowaniach złota czytaj tutaj:

Skąd silna przecena złota? Gotówka lepsza na kryzys

Ostateczny rachunek tej opieszałości jest bolesny przede wszystkim dla polskiej armii. Podczas gdy francuski budżet wzmocnił się dzięki operacjom na złocie, Polska straciła okazję na płynne sfinansowanie zakupów zbrojeniowych.

Przykład z Paryża pokazuje, że nowoczesna bankowość centralna nie musi być jedynie biernym obserwatorem rynku, a polityczna odwaga w obszarze finansów przekłada się bezpośrednio na realną siłę i bezpieczeństwo państwa.

Dyskutujmy więc dalej, bo gdy my gadamy inni robią… Szkoda.

Maciej Wośko

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

