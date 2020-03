Architekci polskiego zwycięstwa nad rosyjskim Gazpromem

Dzisiejsza wygrana PGNiG w sporze z Gazpromem oznacza całkowicie nową rzeczywistość dla polskiego championa gazowego oraz polskiej energetyki.

Trybunał Arbitrażowy potwierdził stanowisko PGNiG i orzekł, że cena, po której był kupowany od Gazpromu gaz była przez lata znacznie zawyżona.

Na tę informację czekałem dokładnie 4 lata. W 2016 r. przypadło mi w udziale, jako wiceprezesowi zarządu ds. korporacyjnych PGNiG S.A., odpowiedzialnemu za pion prawny, rozpocząć to postępowanie arbitrażowe przeciwko Gazpromowi, które dziś zakończyło się wielkim sukcesem. W lutym 2016 r. jako zarząd PGNiG złożyliśmy wniosek o arbitraż, w zakresie ceny gazu w ramach kontraktu jamalskiego. Dzisiejsze zwycięstwo nad Gazpromem jest historycznym momentem. Pamiętajmy, że jest to pierwszy spór z Gazpromem zakończony wyrokiem niezależnego Trybunału Arbitrażowego.

W 2016 r. w PGNiG stworzyłem całkowicie nowy zespół prawników niezaangażowany w polsko-rosyjskie negocjacje za czasów PO-PSL i SLD. Kluczowymi postaciami polskiego zwycięstwa nad Gazpromem są: mecenas Dariusz Hryniów - dyrektor Departamentu Prawnego w PGNiG oraz jego zastępca - mecenas Tobiasz Szychowski. W 2014 r. wstrzymałem jako wiceprezydent Opola sprzedaż ECO niemieckiemu E.ON, co faktycznie zatrzymało plany budowy w Polsce przez niemieckiego partnera Gazpromu dużej grupy elektrociepłowniczej w Polsce. Dariusz Hryniów skutecznie wspierał miasto Opole w sporze z niemieckim E.ON. o odzyskanie kontroli właścicielskiej nad Energetyką Cieplną Opolszczyzny. Tobiasz Szychowski natomiast jest adwokatem i specjalistą w prowadzeniu procesów sądowych oraz sporów arbitrażowych. Warto pamiętać, że to kolejny duży sukces zespołu prawników PGNiG po tym jak we wrześniu 2019 r. zapadł korzystny dla Polski wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie ze skargi na decyzję Komisji Europejskiej zatwierdzającą warunki wyłączenia gazociągu OPAL.

Janusz Kowalski, Ministerstwo Aktywów Państwowych