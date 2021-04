Orlen w 1 rok wypłaci tyle, ile w 4 zarabiał za PO

To naprawdę warto odnotować. Zarząd PKN ORLEN zarekomendował wypłatę dywidendy za 2020 rok na poziomie 3,5 zł na akcję. Jak podaje spółka, jej wysokość jest odzwierciedleniem stabilnej sytuacji finansowej Grupy ORLEN, która w ubiegłym roku wypracowała jeden z najlepszych wyników wśród firm z sektora oil and gas. Jest jeszcze jedna, warta odnotowania rzecz. To oznacza, że w samej dywidendy wypłaci tyle, ile nie zarobiłby w rok za rządów PO, a takiej dywidendy akcjonariusze nie zobaczyliby owych czasach na oczy i przez osiem lat tamtych rządów

Dotrzymujemy słowa. W naszej strategii do 2030 roku zadeklarowaliśmy powrót do wzrostowej ścieżki dywidendy w wysokości minimum 3,5 zł na akcję i teraz tę zapowiedź realizujemy. Funkcjonujemy w zmiennym otoczeniu makroekonomicznym, na które wpływ w ubiegłym roku miała światowa pandemia. Jednak realizując przemyślane procesy akwizycyjne i kluczowe projekty inwestycyjne, utrzymaliśmy dobrą kondycję finansową i płynnościową, co wyróżnia nas na tle firm z branży – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN ORLEN.

Ale przy tej okazji warto zauważyć jeszcze jedno. Jeśli zaproponowana wysokość dywidendy za 2020 rok spotka się z akceptacją ZWZ (walnego zgromadzenia) Spółki, w drugiej połowie tego roku koncern wypłaci swoim Akcjonariuszom ok. 1,5 mld zł. Na dzień dywidendy proponowany jest 22 lipca 2021 roku, a na dzień wypłaty dywidendy 5 sierpnia 2021 roku. A to oznacza, że w jeden rok Orlen wypłaci tyle dywidendy, ile samego zysku w cztery lata próbował uciułać za rządów PO-PSL. W czasie aż 8 lat rządów PO-PSL Orlen wypracował w pocie czoła „jedyne” 2,9 mld zł zysku.

CZYTAJ TEŻ: Ekspert Fundacji Batorego załamany: 96 proc. wyborców PiS nie wierzy w „aferę Obajtka”

CZYTAJ TEŻ: PKN ORLEN podzieli się zyskiem z akcjonariuszami

CZYTAJ TEŻ: Obajtek uderza w Tuska krótko i konkretnie

CZYTAJ TEŻ: Ponad miliard złotych straty Grupy Lotos