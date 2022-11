Czy Polska jest bezpieczna surowcowo i energetycznie? | Kongres 590 (Wideo)

Podczas 7. edycji Kongresu 590 Maciej Wośko rozmawiał z Pawłem Stańczykiem, prezesem zarządu PERN S.A.

Ta edycja Kongresu 590 była poświęcona w dużej mierze bezpieczeństwu energetycznemu i surowcowemu Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. To naturalne w kontekście wojny na Ukrainie i wojny gospodarczej, którą Władimir Putin wytoczył właściwie światu.

Jak sobie radzimy z tym wyzwaniem? Bezpieczeństwo surowcowe staje się ważnym elementem. Stąd trwa dyskusja, czy jesteśmy bezpieczni pod względem dostawy surowców?

Zacznę od tego: jeśli chodzi o ropę naftową i paliwa, Polska jest po tej bezpiecznej stronie. Po pierwsze - PERN to spółka, która zarządza olbrzymią infrastrukturą. To zbiorniki paliwowe, na ropę naftową, rurociągi, ale też naftoport czyli dzisiaj okno na świat i olbrzymia nadzieja dla nas. W zbiornikach, w dziewiętnastu bazach paliwowych znajduje się ponad 2 miliona metrów sześciennych paliw. Jeśli chodzi o bazy na ropę naftową, to są cztery duże bazy z pojemnością ponad 4 miliona metrów sześciennych. Wspominam o tym, ponieważ nie tylko tłoczenie jest istotne, ale również to co posiadamy - czyli zapasy, jako takie zabezpieczenie. To infrastruktura rozwijająca się. Dochodziliśmy do tych możliwości latami, najintensywniejszych rozwój to ostatnie 6-8 lat. Pomijam fakt, że rurociąg to najbezpieczniejsza i najtańsza forma transportu paliw. Zwłaszcza dzisiaj kwestia bezpieczeństwa energetycznego jest kluczowa, a my jesteśmy podmiotem, który o to dba - mówi prezes Stańczyk.