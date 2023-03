Nad czym debatuje rynek kapitałowy w Polsce? (WIDEO)

Podczas XXIII Konferencji Izby Domów Maklerskich IDM, Maciej Wośko rozmawiał z Waldemarem Markiewiczem, prezesem Izby Domów Maklerskich

Konferencja Izby Domów Maklerskich to coroczne spotkanie czołowych przedstawicieli rynku kapitałowego w Polsce. W tym roku odbywa się pod hasłem ”UCZESTNICY RYNKU KAPITAŁOWEGO WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI”. To wydarzenie jest o tyle istotne, iż nie tylko podsumowuje miniony rok, ale też sygnalizuje najważniejsze tematy w nadchodzących miesiącach.

Tym razem konferencja odbędzie się w tle wydarzeń trwających na Ukrainie. Czyli wojny z Rosją, która trwa już ponad rok.

Kwestia Ukrainy to oczywiście temat jednego z naszych głównych paneli. Musimy wziąć pod uwagę, że inwestorzy w tej chwili niechętnie inwestują w Polsce, bo jesteśmy tuż przy froncie. Z drugiej strony, w dłuższej perspektywie ze względu na naszą bliskość będziemy mogli brać aktywnie udział w odbudowie Ukrainy - zaznaczył Markiewicz.

A jeśli współpraca gospodarcza, no to też kwestia finansowania. Biorąc pod uwagę nadchodzące wyzwania przed polską gospodarką, takie jak zielona transformacja, digitalizacja czy służba zdrowia to mamy olbrzymie potrzeby finansowe. System kapitałowy będzie musiał zbudować drugą odnogę, bo sam system bankowy nie dostarczy wystarczających środków, by zaspokoić potrzeb zarówno w Polsce, jak i dotyczących wykorzystania możliwości, jakie pojawiają się w związku z Ukrainą - dodał.