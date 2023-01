PGE odważnie w nowy rok. Akustyka? To kwestia zespołów

Dlaczego jedne koncerty na PGE Narodowym są akustycznie lepsze, a inne gorsze? Rzecznik Narodowego wyjaśnia: to zależy od jakości pracy akustyków danego zespołu

PGE Narodowy z kopyta rusza w nowy rok. Stadion jest otwarty, pierwsze mecze już w marcu, a plan koncertowy ciągle tylko coraz bardziej imponujący. Czy na pewno jest już bezpiecznie?

W programie padło pytanie, które zadaje sobie wiele osób od dłuższego czasu. Bo nie jest prawdą, że każdy koncert na PGE Narodowym ma złą akustykę. Podczas jednych koncertów jakość akustyki jest zupełnie inna niż na koncertach innych zespołów. Np. wielu fanów zespołu Guns’n’Roses wolałoby nie pamiętać koncertu w Warszawie, podczas gdy koncerty np. Eda Sheerana, czy Coldplay były przeżyciem wzorowym. Rzecznik wyjaśnia, że różnica i cała tajemnica sukcesu bądź akustycznej porażki leży po stronie pracy wykonanej przez ekipy dźwiękowców koncertujących zespołów.

Podkreślamy, że jako operator, dokładamy wszelkich starań, żeby nagłośnienie, dźwięki, muzyka, to doświadczenie dla fanów było jak najlepsze, natomiast bardzo dużo zależy od ekipy akustyków danego wykonawcy. Rzeczywiście, zespoły takie jak Coldplay, czy Andrea Bocelli przyjeżdżają dużo wcześniej i przykładają do akustyki bardzo dużą wagę, by była ona satysfakcjonująca, by rzeczywiście były to fantastyczne doznania, natomiast są zespoły, które tego nie robią, nie dostosowują swoich urządzeń i możliwości do tego obiektu - Małgorzata Bajer, dyrektorka komunikacji, rzecznik prasowy PL.2012+, spółki będącej operatorem PGE Narodowego.