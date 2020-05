Kiedy Polska stanie się krajem suwerennym lekowo? [VIDEO]

- My jako kraj na razie nie jesteśmy suwerenni i pewni nigdy w stu proc. nie będziemy, ponieważ żaden kraj na świecie w tak zglobalizowanej wiosce, jaką mamy obecnie, nie może siebie tak określić – mówi Krzysztof Góra, ekspert Fundacji Republikańskiej w Wywiadzie Gospodarczym w Telewizji w Polsce.

Powstaje jednak pytanie – czy robimy cokolwiek, aby dążyć do zwiększenia tej suwerenności.

Wydaje się, że obecnie niewiele pod tym względem się dzieje – a szkoda, bo potencjał polskiego przemysłu jest duży i można by zrobić więcej byśmy byli samowystarczalni. Nie chodzi o to byśmy byli całkowicie niezależni – rynek farmaceutyczny jest bardzo skomplikowany. W grę wchodzą międzynarodowe patenty, leki oryginalne, które przez wiele lat tylko jedna firma na całym świecie ma wyłączność na produkcję – mówi Krzysztof Góra.

I przypomina, ze obecnie mamy ujemny bilans handlowy: znacznie więcej leków kupujemy do Polski niż eksportujemy. Mamy dużą produkcję leków generycznych, czyli odtwórczych – natomiast ich potencjał ekspertowy nie jest do końca wykorzystany.

W podobnej sytuacji, co Polska jest Hiszpania, Finlandia Czechy czy Rumunia i Portugalia.

To są kraje, które mniej więcej mają strukturę podobną do naszego. Na drugim biegunie są takie kraje jak Francja, Belgia, Irlandia Niemcy czy Szwajcaria. To kraje, gdzie siedziby maja duże międzynarodowe koncerny, które skupiają się na produkcji leków oryginalnych – wymienia gość Wywiadu Gospodarczego.

Te państwa bardzo wspierają swój przemysł w produkcji leków innowacyjnych i oryginalnych. Biznes farmaceutycznych jest inny niż pozostałe – odpowiada za zdrowie i życie obywateli.

Państwo może bardzo wpływać na ten przemysł, tzn. jedną decyzją refundacyjna, zwiększeniem lub zmniejszeniem lub zwiększeniem kwoty refundacji może w dużym stopniu zwiększy bądź zmniejszyć dostępność do leczenia polskich pacjentów, a także wpłyną cna sytuację e finansową danej firmy.

Branża farmaceutyczna pod kątem kwoty, jaką Polacy zostawiają w aptekach, to ok. 37 mld złotych. To ogromna kwota.

W Polsce funkcjonuje obecnie 140 firm, które zajmują się produkcją wyrobów farmaceutycznych, z czego aż 88 proc. to są małe i średnie przedsiębiorstwa. Branża zatrudnia ponad 22 tys. pracowników i jest bardzo konkurencyjna pod względem płac i warunków pracy w stosunku do do innych działów gospodarki.

Ponadto w programie znalazły się m.in. takie kwestie jak: Czy możemy mówić o „narodowości kapitału” koncernów farmaceutycznych? Jak ważne jest kształtowanie polityki cenowej – kto za to ma odpowiadać i jak to obecnie wygląda? Czy w końcu ruszył do przodu Refundacyjny Tryb Rozwojowy Plus o co branża od pewnego czasu bardzo intensywnie zabiega. A także, czy obecna sytuacja związana z epidemią koronawirusa ma wpływ na ogólną sytuację w branży farmaceutycznej w Polsce.