Biznes trafiony w swój czas. Jak Covid wpływa na polskie firmy biotechnologiczne

Na ile koronawirus nas przechytrza, wyprzedza – i nowe mutacje stanowią zagrożenie dla społeczeństwa i zdrowia poszczególnych osób. Jak zmieniają się firmy biotechnologiczne w czasach epidemii. Zyskują czy tracą – o tym w Wywiadzie Gospodarczym w Telewizji wPolsce.pl podczas rozmowy z dr Marcinem Kaszubą, prezesem firmy biotechnologicznej genXone.

Niestety sytuacja związana z przebiegiem koronawirusa w Polsce i na świecie nie jest do końca opanowana i możliwa do przewidzenia.

Epidemia rozwija się dość dynamicznie, co było do zresztą do przewodzenia. Koronawirus, jak inne wirusy jest podatny na mutacje, po to, aby jak najszybciej unikać odpowiedzi naszego układu immunologicznego. Co roku szczepimy się na grypę, ponieważ co roku inne warianty tej grypy się pojawiają. W przypadku koronawirusa dzieje się to niestety zdecydowanie szybciej.

Są tego obiektywne przyczyny.

Jego rezerwuar w przyrodzie jest tak duży, że ma większe możliwości zmieniania się i tworzenia nowych wariantów, niż w przypadku grypy. I jest to rzeczywiście niepokojące. Wydaje się, że obecnie jedynym skutecznym narzędziem, jakie mamy w walce z epidemią jest szczepienie się. To jedyna rzecz jaką możemy zrobić, by spróbować opanować sytuację – mówi gość programu.

GenXone działa w branży biotechnologicznej, specjalizuje się w sekwencjonowaniu NGS (ang. next generation sequencing) oraz diagnostyce medycznej. Jest pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych na świecie laboratoriów wykorzystujących technologię sekwencjonowania nanoporowego w obszarach nauki, biznesu i medycyny. Ta technologia pozwala bardzo dokładnie analizować DNA mikroorganizmów np. wirusów i bakterii, aby poznawać ich cechy i dzięki temu szukać najlepszych metod ich zwalczania (jeśli są groźne dla człowieka ) lub wykorzystania jeśli mają pozytywne znaczenie dla człowieka).

Laboratorium genXone jako pierwsze w Polsce wykryło obecność brytyjskiej odmiany koronawirusa. Spółka dzięki stosowanej metodzie analitycznej rozszerza swój portfel testów, a obecnie posiada testy umożliwiające wykrywanie kolejnej mutacji koronawirusa – Omikron.

W każdej chorobie, także w przypadku koronawirusa bardzo ważna jest diagnostyka medyczna.

Pozwala przede wszystkim stwierdzić czy infekcja, z którą mamy do czynienia jest spowodowana przez wirus Sar-Cov-2 czy też nie. A to umożliwia podjęcie działań prewencyjnych,polegających na kwarantannie czy izolacji, po to, aby ograniczyć transmisję wirusa. Informacja czy jesteśmy zakażeni czy nie jest kluczową informacją.

Dr Marcin Kaszuba zwraca uwagę, że testy kupowane w sklepach i wykonywane na własną rękę maję stosunkowo niską czułość i dlatego tak ważne są te profesjonalne wykonywane w laboratoriach.

Epidemia koronawirusa zbliżyła firmy prywatne do jednostek publicznych: ministerstwa zdrowia, NFZ czy służb sanitarnych – mówi w Wywiadzie Gospodarczym dr Marcin Kaszuba, prezes firmy biotechnologicznej genXone.

Spółka współpracuje już z trzema kluczowymi placówkami – Wojewódzkimi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi (Sanepidami) w Olsztynie, Rzeszowie i Łodzi. Dzięki podpisanym umowom o współpracy skuteczne uruchomiono sekwencjonowanie genomów koronawirusa w tych trzech państwowych placówkach.

Funkcjonuje cały system raportowania stworzony przez NFZ. I każde laboratorium ma obowiązek codziennie raportować, ile wykonało badań, i jakie są wyniki. Tam są również informacje dla służb sanitarnych, które umożliwiają podjęcie kwarantanny czy izolacji.

Koronawirus wywarł tez wpływ na przyspieszony rozwój biznesu firm biotechnologicznych.

Widzimy rzeczywiście, paradoksalnie, bardzo pozytywny wynik dla całej branży biotechnologicznej - mówi gość programu.

Ważna jest też edukacja. Przed epidemią pojęcie o biotechnologii, biologii molekularnej było w społeczeństwie o wiele mniejsze i mniej doceniane niż teraz.

Dzisiaj ta sytuacja wygląda inaczej – mówi rozmówca.

Poza tym ostanie dwa lata sprawiły, że wiele laboratoriów, z powodu koronawirusa właśnie, zupełnie zmieniły swój sposób działania i funkcjonowania od środka. Nastąpił bardzo silny rozwój technologiczny i sprzętowy.

Dziś laboratoria biotechnologiczne, molekularne, diagnostyczne są na dużo wyższym poziomie. Przeskoczyliśmy więcej niż tylko te dwa lata – podsumowuje prezes GenXone.

Spółka wprowadziła również w tym kwartale na rynek badania NANOBIOME, dzięki którym możliwa będzie charakterystyka środowiska bakteryjnego jelit. Założeniem projektu od samego początku było opracowanie najbardziej efektywnych i wysokoprzepustowych badań mikrobiotyki jelitowej, które pozwolą na najbardziej szczegółową ocenę kondycji układu pokarmowego.

