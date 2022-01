[Wideo] Jakie zmiany w Polskim Ładzie? Co z ulgami?

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w ostatni piątek, że rząd przygotowuje zmiany w przepisach Polskiego Ładu. Zaznaczył, że jeśli zarabiający do 12,8 tys. zł stracą na PŁ, będą mogli rozliczyć się jak w 2021 r., czyli według starych zasad. Do ważnych zmian należy również to, że ulgą dla klasy średniej objęci będą m.in: emeryci i zleceniobiorcy, czego do tej pory nie przewidywano. Łukasz Czernicki, główny ekonomista Ministerstwa Finansów odpowiadał na pytania dotyczące tych zmian w Wywiadzie Gospodarczym w Telewizji w Polsce.pl.

Jakie są dotychczasowe podstawowe działania podjęte przez rząd, które wspierają wdrażanie reform zawartych w Polskim Ładzie?

Pewne trudności w implementacji Polskiego Ładu były związane z deklaracją, z formularzem PIT 2. Okazało się, że spora cześć podatników tego formularza u swoich pracodawców nie złożyła. W związku z tym po podniesieniu kwoty wolnej od podatku do 30 tys. złotych, zgodnie z jednym z najważniejszych założeń Polskiego Ładu, te osoby realnie odczuły na czym polega niezłożenie tego formularza. I nieuwzględnienie tej wyższej kwoty od podatku – mówił gość programu.

Stąd pojawiło się rozporządzenie z 7 stycznia, które reguluje te kwestie.

Rozporządzenie zwalnia podatnika z konieczności złożenia PIT 2, natomiast ja zachęcam, żeby ten formularz złożyć, jeśli ktoś tego nie zrobił – dopowiada Łukasz Czernicki, Główny Ekonomista Ministerstwa Finansów.

Szczególnie jest to ważne dla osób, które zarabiają poniżej średniej krajowej, bo to są te osoby, które realnie skorzystają na PŁ.

Część osób nie potrafi jeszcze odróżnić ulgi dla klasy średniej od PIT 2., czyli uwzględnienia kwoty wolnej na etapie zaliczek.

Ulga dla klasy średniej to rozwiązanie dla osób zarabiających w widełkach od ok. 68 tys. zł. brutto rocznie do ok. 133, 6 tys. zł brutto rocznie. Ulga ta spowodowała, że praktycznie „złotówka za złotówkę” osoby zarabiające w tym przedziale, po zmianach w PŁ nie traciły w relacji do systemu z roku 2021.

Warto też podkreślić: pojawiają się dwie kwoty 133, 6 tys. i kwota 12.8 brutto miesięcznie, co daje w ujęciu rocznym nieco ponad 153 tys. zł brutto rocznie - otóż ulga dla klasy średniej funkcjonuje w przedziale 68 tys. do 133,6 brutto rocznie, natomiast ze względu na podniesienie drugiego progu podatkowego, osoby zarabiające pomiędzy 133, 6 tys. a 153, tys. rocznie brutto - zyskują na PŁ, ze względu na podniesienie drugiego progu.

Jakie są aktualne ważne zmiany, które zostały podane przez premiera? Na czym polega „rozciągnięcie ulgi dla klasy średniej” ?

Rząd rozszerza ulgę dla klasy średniej m.in. dla emerytów, wszystkich zarabiających do 12,8 tys. zł brutto a także, co bardzo istotne na wszystkich zleceniobiorców. zarabiających do 12,8 tys. zł brutto miesięcznie.

Jeżeli ktoś łączy umowę o pracę z jakąś umową zlecenia czy umową o dzieło – to uniwersalność tej ulgi polega na tym, że ona obejmuje wszelkie rodzaje tzw. zbiegów – dochodów pochodzących z różnych źródeł. Ktoś kto ma umowę o pracę i dodatkowo pracuje np. na umowie o dzieło to do 12,8 tys. zł brutto miesięcznie – nie będzie na pewno traci na Polskim Ładzie - mówił gość Wywiadu Gospodarczego.

Premier zaznaczył też w piątek, że jeśli ktokolwiek zarabiający do 12.8 tys. zł brutto miesięcznie straci na Polskim Ładzie, będzie mógł rozliczyć się na zasadach z 2021 r.

Rozciągamy ulgę dla klasy średniej na wszystkich emerytów, rencistów, do 12,8 tys. zł. (…) Podobnie wobec wszystkich zleceniobiorców, umowy zlecenie. Ale także np. nauczyciele akademiccy, którzy mają wysokie koszty uzyskania przychodów, do pensji 12,8 tys. zł brutto. Nie będzie żadnej straty, albo zysk albo neutralność” - powiedział.

Jak wynika z prezentacji KRPM, rozszerzono preferencje dla klasy średniej do poziomu 12.800 zł brutto na dochody z: - emerytury i renty, - umów zlecenie, - opodatkowanych świadczeń z ZUS, - nauczycieli akademickich i - innych zawodów stosujących inne koszty uzyskania przychodów.

Premier Morawiecki poinformował też, że po przekroczeniu limitu ulgi dla klasy średniej, będzie obowiązywać zasada „złotówka za złotówkę”. „Chciałbym rozwiać wątpliwości dotyczące ulgi dla klasy średniej: po przekroczeniu jej limitu będzie obowiązywać zasada: złotówki za złotówkę” – doprecyzował.

Na PŁ na pewno nie stracą też osoby samotnie wychowujące dzieci – podkreślił rozmówca Wywiadu Gospodarczego,co jest bardzo istotne, bo w tej sprawie było wiele medialnego zamieszania.

Odniósł się tez do ważnej kwestii dotyczącej organizacji pożytku publicznego i przekazywania 1 proc. w czasie rozliczania podatku dochodowego.

Rząd zapewnia, że w 2022 r. OPP nie odczują zmian w podatkach. Otrzymają środki z 1 proc. według starych zasad, czyli na podstawie rozliczenia podatku za 2021 r.

Mimo, ze cały system się nieco zmienił, to dla organizacji pożytku publicznego nic się nie zmieniło, w tym sensie, że nawet jeśli ktoś zapłaci mniejszy podatek, to budżet państwa będzie to po prostu wyrównywał. Pieniądze przekazywane za rok 2022 będą płynęły proporcjonalnie do płaconego podatku jak w 2021.

Będzie to wyrównywane z budżetu państwa.

Zmiany podatkowe, szczególnie dotyczące dużej liczby podatników, zawsze wywołują wiele pytań. Pojawia się też wiele informacji, również nieprawdziwych. Zachęcamy do korzystania z wiarygodnych źródeł informacji, przede wszystkim oficjalnych źródeł. Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązań podatkowych Polskiego Ładu publikowane są m.in. na stronach internetowych resortu finansów, również na portalu podatki.gov.pl i stronie wiecejwportfelach.gov.pl. Zachęcamy do korzystania z infolinii, poradników, baz pytań i odpowiedzi oraz webinarów. Zapraszamy też do oglądania kolejnych programów poświęconych zmianom wprowadzonym w systemie podatkowym 1 stycznia 2022 na antenie tv wPolsce.pl i na portalu wGospodarce.pl, w których eksperci będą odpowiadali na najczęściej zadawane pytania dotyczące Polskiego Ładu.

